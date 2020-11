Csak a büntetők döntöttek Újbudán

Az Erste Liga újabb fordulójában a Dunaújvárosi Acélbikák a listavezető, ám tétmeccset két hete utoljára játszó MAC HKB Újbuda otthonában kétszer is visszajöttek a meccsbe, de szétlövés után vereséget szenvedtek.

MAC HKB Újbuda–Dunaújvárosi Acélbikák

4-3 (2-1, 1-1, 0-1, 0-0, 1-0) – szétlövéssel

Tüskecsarnok, zárt kapuk mögött. Vezette: Varjú, Pálkövi Zs., Vincze D., Vincze P.

MAC HKB Újbuda: Bálizs – Pozsgai (1), Dóczi, Sofron I. 2, Nagy Krisztián 1, Molnár B. – Macaulay, Jászai, Brance Orbán (1), Kreisz, Terbócs – Garát 1, Bugár, Kedves R., Majoross B., Lőczi – Csollák, Ádám, Ritter, Strenk O. Vezetőedző: Kangyal Balázs.

Dunaújvárosi Acélbikák: Hughson – Dósa, Phillips, Azari (1), Pihlqvist, Török – Kovács B. (1), Nilsson 1, Dansereau (1), St. Pierre (2), Szappanos 1 – Hruby, Mestyán, Gebei G., Mazurek 1 (1), Pozsár – Jakabfy, Lencsés, Németh P., Pinczés O., Tamás. Vezetőedző: Dave Leger.

Kiállítások: 8, ill. 10 perc.

Kapura lövések: 53-30.

Magasabb tempóban kezdett a vendéglátó, jól járatták a korongot, és több ígéretes helyzetet is kidolgoztak. Aztán a sorozatos letámadások sikerrel jártak, és a 8. percben Dósa Krisztián eladott passzát fülelte le Sofron István, majd Garrett Hughsont elfektetve lőtt másfél méterről a kapu közepébe, 1-0. A gól után próbált kijönni a szorításból a DAB, és az első valamirevaló újvárosi lövést nem sokkal később hárítania is kellett Bálizs Bencének. A MAC a második emberelőnyéből növelni tudta az előnyét, a 14. percben egy kapu előtti kavarodás végén az élesebben játszó hazaiak csatára, Nagy Krisztián kotorta be a pakkot a gólvonal mögé, 2-0. Viszonylag gyorsan jött a DAB szépítő találata a 18. percben, Szappanos Dávid kapott egy szép átadást Keegan Dansereautól, tisztán vezette a kapura a pakkot, és hét méterről akadálytalanul a keresztvas alá lőtt, 2-1.

Az első szünet után rögtön az első emberfórját kihasználta a DAB, a 24. percben, fél perccel Dóczi Zsombor kiállításának letelte előtt Daniel Nillson lövése talált utat Bálizs ketrecébe, 2-2. Ezt követően sem késett sokáig a válasz, szintén előnyből Garát Zsombor a kék vonalról eresztett meg egy sistergős löketet, amely Pozsár Márkon megpattanva került a hálóba, 3-2. A 33. percben Csollák Márkó gólhelyzetben rátenyerelt a kapu előtt a korongra, ezért nyomban büntetőt ítéltek a bírók, melyet Dansereau végzett el, de Bálizs stabilan a helyén volt.

A záró harmad elején a MAC szemmel láthatóan minél előbb el akarta dönteni a párharcot, míg a vendégek kontrákkal operáltak leginkább. Mindezekből következik, hogy Hughsonnak sokkal több dolga volt, látványos volt a játék, így nem panaszkodhattak azok, akik, ha a helyszínen nem is, de legalább az internetes közvetítés segítségével figyelemmel kísérhették a csatát.

A hajrához érve kamatozni látszott a Dunaújvárosi Acélbikák előnyös játéka, az 56. percben David Mazurek kapott bele Kovács Bronson Zoltán korongjába, kiegyenlítve az állást, 3-3.

A hosszabbításban nem született gól, így a kapusok kerültek ezután főszerepbe a szétlövésben, ahol Sofron pontos találata döntött, 4-3.