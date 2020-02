Csak a Budaörs veszthet

Vérmes reményeket nem fűzhet a Gárdony-Pázmánd NKK női kézilabdacsapata az NB I/B tavaszi nyitányához. Mégis, a tópartiak megnehezítenék a listavezető, s az élvonalba visszaigyekvő Moyra-Budaörs dolgát.

Az NB I/B-s pontvadászat Nyugati csoportjának rajtján méretes, 38-23-as csapást mért az NB I-ből akkor búcsúzó Budaörs. A Pest megyeiek azóta is vezetik a tabellát, elszántan menetelnek az újabb élvonalbeli tagság felé, a Gárdony-Pázmánd NKK pedig komoly változáson esett át az első randevú óta. Pinizsi Zoltántól Virincsik Anasztázia vette át a csapat szakmai irányítását, s a játékoskeret is frissült. A téli szünetben újabb fiatal tehetségeket építettek a felnőtt gárdába a Velencei-tó partján, akik már a szombaton 18 órakor kezdődő bajnokin is bizonyíthatnak. A tabella kilencedik helyén álló, az eddigi 11 mérkőzésen 7 pontot gyűjtött Gárdony felkészülten várja a bajnokság folytatását. Örömteli, hogy mindenki hadra fogható, a kisebb sérüléssel bajlódók is felépültek, kipihenték magukat.

Az edző, Virincsik Anasztázia és szakmai stábja kielemezte a Budaörs játékát, bár nem volt könnyű dolguk, mert Neukum Tamás alaposan forgatta keretét a felkészülési és a Ligakupa-mérkőzések során. A korábbi válogatott klasszis Hornyák Ágnes felépült izomsérüléséből, így az átlövő két hónapos kihagyás után újra harcra kész lesz a gárdonyi összecsapáson.

– A bravúrhoz három játékostól kell extra teljesítmény, és a többieknek is átlag felettit kell nyújtaniuk. Képesnek tartom a csapatot a bravúrra, mert a pillanatnyi forma nagyon sokat jelent a mai kézilabdában – vélekedett Virincsik Anasztázia. – A lányok igazolták Csurgón is, hogy képesek meglepetést okozni, és tudtára adták a mezőnynek, hogy számolni kell velünk. A hozzáállásban, és a teljesítményben is léptünk előre. Nagy kérdés lesz, hogy hányan és mennyi ideig tudnak koncentrálni majd a meccsen. Vesztenivalója csak a Budaörsnek van.