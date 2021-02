Csak 25 percig futballozott fölényben a Mol Fehérvár FC

A kiesés elől kétségbeesetten menekülő Diósgyőri VTK-t fogadta a héten edzőt menesztő Mol Fehérvár FC az OTP Bank Liga labdarúgó NB I 22. fordulójában.

Az egyik az életéért, a másik a becsületéért harcolt szombat este. A DVTK szinte kilátástalan helyzetből próbál felkapaszkodni, így minden egyes ,megszerzett pont halvány reménysugárként melengeti a tabella aljáról felpislogó arcát, míg a Mol Fehérvár FC a szerdai edzőváltás után próbálta bizonyÍtani, hogy nem felejtett el focizni. A három éve pályaedzőként ténykedő megbízott tréner, Szalai Tamás a fehérvári játékosok felpörgetését tűzte ki elsőszámú célként, de némileg belenyúlt a csapat szerkezetébe is.

A sárga lapos eltiltás miatt Bamgboyet, piros kártyája miatt pedig Alefet nélkülöző Vidi védősora előtt Fiola szűrőként kapott feladatot, s ez nagy húzásnak bizonyult, mert a miskolci játékosok komoly erőfeszítést igényelt a válogatott hátvéd megkerülése. Jól nézett ki a Vidi, lendületesen, s ami igazán fontos, pontosan futballozott a találkozó elején. Houri jól osztogatott, Negohoz ragadt a labda, s Petrjak is aktív volt. A 9. percben mégsem egy pergő akcióból, hanem pontrúgásból szerzett vezetést a Vidi. Houri ívelte be kiválóan a labdát a kapu elé 30 méterről, Stopira robbant be, s a hosszú sarokba fejelte a labdát 5 méterről, 1-0. Nem sokkal később Márkvárt irigyelte meg francia kollégáját, ő is szabadrúgásból próbálkozott, a középre küldött labdáját Vanecek fejelte nem sokkal a kapu fölé. A fehérváriak maradtak támadásban, fölényben futballoztak a piros-kékek. A 20. percben Houri 14 méterről csavarta volna el a labdát a hosszú sarokba, de belepiszkált egy miskolci védő, így a labda elkerülte a kaput. 25 percnyi játék után kezdett bele-belehibázni a játékba a Vidi, s ezen felbuzdult a Diósgyőr. A 26. percben Roshi és Hegedűs összjátéka után Vanecek maradt teljesen egyedül a 16-oson belül, de kísérletét nagy bravúrral védte Kovács Dániel. S még nem volt vége, visszakerült a labda a DVTK-hoz, Suljic balról centerezett, a nagyot mentő Kovács kapus kezéről felperdült labdát Max a keresztléc fölé fejelte. Átvette az irányítást a vendégcsapat, Marin tört be a tizenhatoson belülre a bal oldalról, éles szögből tüzelt, Kovács lábbal védett nagyot. A szünet előtt villámgyors kontra végén nyugtathatta volna meg a kedélyeket Zivzivadze, azonban a Petrjaktól kapott lasztit kisodródva az oldalhálóba lőtte.

Fordulás után Zivzivadze rontott nagy ziccerben, miközben a kettős cserét eszközlő DVTK szárnyalt. A friss emberek, Drazic és Grozav váltak epizódszereplőkből főhősökké. A 60. minutumban Drazic passzolt Grgichez, aki Grozav fejét találta meg, a román csatár pedig a jobb sarkot (1-1), egy perccel később pedig lekopírozták akciójukat, Grozav újabb fejesével fordított a Diósgyőr, 1-2. Szalai Tamás kettős cserével próbálta rendezni a sorokat, Rus beállásával Nego előrébb húzódott, míg Zivzivadzét Nikolics helyettesítette, de nem igazán lelt újra összhangra a Vidi. Az utolsó tíz percre aztán teljesen beszorította ellenfelét a Fehérvár, de levágódtak a lövések, és a beadások. Sőt, Ivanovszki a kapufát trafálta el a túloldalon, a 89. percben pedig a mesterhármassal záró Grozav küldte padlóra a Vidit, 1-3. A DVTK életben maradt, a becsülettel küzdő fehérváriak azonban újra elbuktak.

Mol Fehérvár FC–Diósgyőri VTK 1-3 (1-0)

Mol Aréna Sóstó, nézők nélkül. V.: Erdős József (Georgiou, Medovarszki)

Mol Fehérvár FC: Kovács D. – Nego, Muszliu, Stopira, Fiola, Hangya – Dárdai (Rus, 66.), Pinto (Szabó L., 82.), Houri – Zivzivadze (Nikolics, 66.), Petrjak. Megbízott edző: Szalai Tamás

DVTK: Malencia – Milovic, Hegedűs J., Soldo – Grgic, Márkvárt, Max (Drazic, 55.), Marin – Roshi (Grozav,55.), Vanecek (Zivulic, 68.), Suljic (Ivanovszki, 76.). Vezetőedző: Zoran Zekic

Gól: Stopira (9.), illetve Grozav (60., 61., 89),

Sárga lap: Houri (77.) ill. Roshi (8.), Max (11.), Milovic (29.)