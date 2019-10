Címet védő Vadmalacok

Ismét megrendezték az Alba Regia megyebajnokok tornáját a kosarasoknál. Megvédte címét a Vadmalacok, a hölgyeknél pedig nyert az Old Girls nevű formáció.

A negyedszer lebonyolított Alba Regia megyebajnokok tornáján bővült a mezőny, ugyanis első alkalommal két női csapat is részt vett az eseményen. A hölgyek Fejér megyei bajnokságának győztese, az Old Girls szoros csatában verte a Pest megyei bajnok BKG Prima Akadémia (Monor SE) fiatal együttesét. A fej fej melletti küzdelmet hozó mérkőzésen Kisteleki Katalin ponterőssége és az Old Girls csapatának rutinja győzedelmeskedett a fiatal csapat ellen, a hazaiak tízpontos sikert arattak. BKG Prima Akadémia–Old Girls 38:48.

A négy férfigárda a dél­előtti órákban selejtezőket vívott, a Vadmalacok az OSE Lions II. csapatát 98-55-re, a DMTK Haraszti Sasok pedig a Ricsilla Sport együttesét győzte le 81-68-ra. A bronzmérkőzésen az OSE Lions II. és a Ricsilla Sport mérte össze erejét. A negyedik negyedre elfáradtak a Ricsilla játékosai, az OSE 84-67-re győzött, ezzel megszerezte a bronzérmet.

A torna záró összecsapásán, végig szoros mérkőzésen a Vadmalacok ötpontos sikert aratott, 63-58 arányú győzelmükkel harmadik alkalommal lettek megyebajnokok. A torna legeredményesebb játékosa Haris Róbert (DMTK Haraszti Sasok) lett, 47 pontot szerzett.