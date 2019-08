Címet védhet a Volán

Elkészült a jégkorong Magyar Kupa 2019/2020-as kiírásának menetrendje, ahol a három megyei együttest a stációk két végén találjuk.

Tíz együttes, a Hydro Fehérvár AV19 (EBEL), a MAC Újbuda, a DVTK Jegesmedvék (mindkettő szlovák Extra­liga), az FTC, az UTE, a DEAC, a Hokiklub Budapest, a Fehérvári Titánok, a Dunaújvárosi Acélbikák és a Schiller-Vasas (mind Erste Liga) vág majd neki az október 22-én kezdődő harcnak a kupáért, amely legutóbb a fehérvári játékosok kezében landolt.

A tavalyi évhez hasonlóan a Hydro Fehérvár AV19 ezúttal is kiemeltként, rögtön az elődöntőben száll majd be, míg a Dunaújvárosi Acélbikáknak már az első körben is jelenésük lesz – az eddigi mérkőzéseiken igen kevés életjelet mutatót Újpest ellen léphetnek majd a következő körbe. Továbbjutás esetén sem lenne könnyű dolga az Acélbikáknak, hiszen annak a párharcnak a győztesére az Erste Liga-bajnok FTC-Telekom vár majd.

A Fehérvári Titánok is az első körből indulnak, Kiss Dávidéknak a szintén fiatal Schiller-Vasas lesz az ellenfele, amely gárda a tavalyi szezon végére megacélosodott és jelezte: nagy hibát követ el, aki alábecsüli őket!