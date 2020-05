Célkeresztben a jövő

Gőzerővel készül a Dunaújvárosi Kohász KA vezetősége és szakmai stábja a következő idény feladataira és a július elejére tervezett közös munka megkezdésére.

A sporton keresztül is érzékelhető, hogy lassan javul a járványügyi helyzet. Jócskán engedett a szorítás, és három hete már, hogy a járvány miatt hozott korlátozásokat enyhítették, és május 4-e óta újra megengedett a részvétel a sportegyesületek által szervezett, valamint az amatőr sport, a szabadidős sport és a tömegsport célú edzéseken. Így aztán semmi akadálya sem lett volna annak, hogy elindulhassanak a foglalkozások a Dunaújvárosi Kézilabda Akadémián, végül a vezetőség úgy ítélte meg, hogy ezzel még várnának, és csak a következő szezon első edzésén kezdik meg együtt a közös munkát.

Természetesen nem álltak le az edzésekkel az akadémián, mivel az NB I-es csapatban szereplő játékosok, valamint az utánpótlás korosztályok is megkapták a feladatokat az edzőktől, akik online foglalkozásokat tartottak. A közös edzések azonban okafogyottá váltak, elmaradtak – azért, mert az összes pontvadászat lezárult nemcsak a felnőtteknél, az utánpótlásban is. A felnőtt együttes jelentős átalakuláson esett át az utóbbi hónapokban, és már idejekorán tájékozódhattak a szurkolók arról, hogy az előreláthatólag szeptember elején rajtoló bajnokságban már nem György László irányítja a piros-fehéreket, hanem visszatér Balatonfüredre. Helyére egy tettre kész, a szakmát kitűnően ismerő szakember, Vágó Attila érkezett, és a keret is jelentős változásokon esett át.

Az újjászervezett DKKA első foglakozását július 6-án tartja az új szakvezető, igaz, ezt az edzést majd megelőzi egy, a tervek szerint két-háromnapos csapatépítő összetartás, melynek a legfőbb célja, hogy az új szerzemények megismerjék egymást, és minél jobban összerázódjon a társaság. A klubvezetés már tíz napja részt vett a következő bajnoki szezont előkészítő szakmai egyeztetésén, melyre a csapatkapitány Szalai Babett és Molnár Beatrix is meghívást kapott.