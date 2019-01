Célkeresztben a dobogó

Kovács Bálint kibérelte magának a negyedik pozíciót a Losail Ázsia Bajnokság 3. fordulójában, így a H-Moto Team 17 éves motorversenyzője összetettben karnyújtásnyira került a bronzéremtől.

Huszonhat pontot gyűjtött Kovács Bálint a Katarban zajló gyorsaságimotoros-bajnokság legutóbbi versenyhétvégéjén. A H-Moto Team székesfehérvári pilótája a Superstock 600 kategóriájában koptatja az aszfaltot a Közel-Keleten, amíg hazánkban az időjárási viszonyok nem teszik lehetővé, hogy nyeregbe pattanjon. A két futamból álló fordulók során Kovács eddig kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtott: a koronázóvárosi ifjút egy alkalommal a harmadik, ötször pedig a negyedik helyen intették le. Ezzel az összetett állást tekintve továbbra is látótávolságon belül van a dobogó a Fejér megyei sportoló számára.

– December óta most ültem először nyeregben, ezért kellett pár kör, amíg felvettem a ritmust. Folyamatosan állítottunk a motoron, így az edzések végére elértük az optimális beállítást, aminek köszönhetően a negyedik rajtkockát szereztem meg az időmérőn, azaz a második sor elejéről vághattam neki a két futamnak. Noha jól rajtoltam az első versenyen, sajnos rengeteg gondom akadt a hátsó gumival, de így is sikerült megtartanom a negyedik helyet. A második futamra sikerült orvosolni az abroncsproblémámat, és végig konstans köröket tudtam teljesíteni, sőt, csatázhattam is a dobogóért, ami ezúttal sajnos nem jött össze. Várom a két hét múlva esedékes folytatást, és bízom abban, hogy képes leszek tovább gyorsulni, hogy közelebb kerülhessek a vezető hármashoz – mondta a pilóta.

Bálint legközelebb február 8-án áll rajthoz Dohában, amikor is folytatódnak az ázsiai pontvadászat küzdelmei.