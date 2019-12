Büntetők után szenvedett vereséget a Hydro Fehérvár AV19

Az osztrák jégkorongbajnokság (EBEL) keddi játéknapján végletekig kiélezett meccset bukott a Volán.

Az idei alapszakasz negyedik, és egyben utolsó Bolzano elleni mérkőzésén az első győzelmére készült az AV19, amely egy Graz elleni vasárnapi sikerrel hangolt az újabb megmérettetésre. A tét sem volt kicsi, hiszen egy esetleges sikerrel még közelebb férkőzhetett a Volán a középmezőnyhöz, no meg a hőn áhított 5. helyhez.

Ennek megfelelően rögtön a kezdő korongbedobástól érezhető volt: mozgalmas este elé néz Leland Irving a Bolzano kapujában. A lendületes hazai rajt igen hamar, mindössze három és fél perc lepörgését követően gólt is eredményezett: Reisz Áron és Szita Donát mehetett kettő az egy ellen a vendégek védőjére, előbbi passza után az októberben legjobb fiatal játékosnak megválasztott Szita pedig meg is szerezte a vezetést csapata számára, 1-0. Igyekezett újabb ütést bevinni megrendült ellenfelének a Volán, lélegzetvételnyi szünetet sem hagytak Yoganék, de nem hozott újabb találatot a nyomás. Kisebb védelmi megingást követően éppen Andrew Yogan került a kiállítás szomorú sorsára, de a legjobb védekezés a támadás elvét követve veszélyes megindulásokkal tördelte ellenfele előnyét a kék-fehér alakulat, miközben a kapuban Michael Ouzas biztosított. A játékrész feléhez érve kezdtek éledezni a vendégek, ám nem találták a fogást a szervezetten védekező fehérváriakon. Egy ütemes Sárpátki Tamás–Szita Donát megindulás hozott újabb lendületet a Volán játékába, amely révén kiharcolták az első vendég kisbüntetést. Jól sikerült a kiállítás, gyorsan járatták a korongot, Mikko Lehtonen, majd Kóger Dániel lövését kellett fognia az olaszok hálóőrének. Egy erősen megkérdőjelezhető játékvezetői döntést követően Tikkanen kényszerült a büntetőpadra, de ezalatt is a hazaiak előtt adódott a nagyobb lehetőség: Scott Timmins sprintelt egy kiemelt korongért, visszatette a kapu előtt érkező Reisznek, akinek lövését Irvingnek kellett védenie.

Visszaadta a kölcsönt a Bolzano a második játékrész elején, valósággal kirobbantak az öltözőből, parázs perceket okozva a vasárnapi teljesítményéhez hasonlóan rendkívüli magabiztossággal játszó Ouzas­nak. A kezdeti rohamokat kibekkelve kiegyenlítődött a játék képe, a hazaiak előtt is adódtak helyzetek, azonban a mérkőzés második gólját a vendégek jegyezték. Kilenc perc telt el a játékrészből, mikor Angelo Miceli indult meg a kék vonalnál, elvitte Stipsicz mellett, majd Ouzas előtt is elhúzva a kapuba pofozta a pakkot, 1-1.

Alaposan felgyorsultak az események, előbb a vendégek, majd Kuralt révén a hazaiak jártak közel a gólhoz. Anthony Bardaro a játékrész legvégén korcsolyája segítségével a kapuba juttatta a pakkot, a játékvezetők pedig meglepő módon nem érvénytelenítették rúgás címén, így hátrányból várhatta a zárófelvonást a Fehérvár, 1-2.

Izgalmas végjátéknak nézett elébe a fehérvári publikum, a magas fordulatszám és enyhe hazai mezőnyfölény azonban nem párosult minőségi helyzetekkel. Nem úgy Denni Robertson kiállítása során – Reisz harcolta ki – hét percnyi játék után, amikor futószalagon érkeztek a veszélyes lövések, majd az egyenlítést jelentő gól is megszületett. Kógert eltüntették a kapu előtt, ő viszont azonnal felpattant, és Kuralt tűpontos betett korongját be is vágta Irving kapujába, 2-2. A folytatásban már nem esett több találat, a három a három elleni hosszabbítás pedig elhozta a mérkőzés legnagyobb védését: Ouzas mentett mamuttal gyönyörűen.

65 perc után sem jutottak dűlőre a felek, így a büntetőkre maradt a döntés: Yogan és Kóger hibázott, míg a túloldalon két löket is bement, így egy ponttal kellett megelégedniük a hazaiaknak, 2-3.