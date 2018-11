Bulgáriát is bevette az Alba

Az Európa-kupa csoportkörének ötödik fordulójában is győzött Dzunics Braniszlav együttese, ezúttal a Rilszki Szportiszt verték a kék-fehérek.

Jalen Jenkins duplájával indult a derbi, majd Heath zsákolt, de a folytatás a vendéglátóké, miután Gugino és Jenkins, valamint Marinov, illetve Georgiev is beköszönt, 14-2. Jenkins kosarára Freeman hármassal felelt, aztán szerencsére Lóránt és Boykins is elkapta a fonalat, főként utóbbi triplája jött jól, 18-14. Az egyenlítésért támadott az Alba, ám Lóránt és Keller hármasa nem ment be, Freeman viszont betalált, így az első negyed végén 18-17 állt a táblán. A második periódusban az első pontokat a hazaiak szerezték, ám Freeman kétpontosával már a látogatóknál volt az előny, akik a későbbiekben már nem is engedték ki a kezükből a kezdeményezést. Boykins triplát hintett, Freeman ismételten eredményesen tüzelt, ellenben a bolgároknak semmi nem sikerült, így 2130-ra alakult az állás. Edwards értékesítette büntetőit, de a társai ordító ziccereket rontottak. Heath zsákolt, aztán Harris ügyeskedett, 27-32-re zárkózott a Szportiszt. Freeman hármasa nyugtatóan hatott a fehérvári kispadon helyet foglalók idegeire, a túloldalon Marincheshki szerzett kosarat, de ezt tette a remek napot kifogó Freeman és Filipovics is, ismét tízre duzzadt a differencia, 30-40. Gugino jeleskedett hazai részről, ami arra volt elég, hogy ne lépjenek el nyomasztó különbséggel a vendégek, aztán Jenkins is összekapta magát, a koronázóvárosiaknál Freeman szokásához híven ismét betalált messziről. Az első félidőt végül Martin Marinov dudaszós triplája zárta, 9 ponttal ment a Fehérvár, 42-51.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Georgiev hozta közelebb a hazaiakat a nagyszünetet követően, majd Cartwright hármasa kifelé, Bullocké viszont befelé pördült. A hazaiak Marinov ziccerével zárkóztak közelebb, tíz pontra, de Lóránt sikeres akciójával újfent nőtt a különbség, 47-59. Boykins is eredményes volt, Lóránt megint alakított, még az is belefért a csapatkapitánynak, hogy ráadás büntetőjét nem értékesítette. Cartwright bravúros duplával jelentkezett, ekkor a hazaiak produkciója kapcsán füttyszó hallatszott nézőtérről, 47-65. Marincheshki előbb pontokat szerzett, majd hatalmas ziccert hibázott, társa, Marinov viszont betalált. A hazaiak Bozov pontjaival lopództak közelebb, 62-78. Freeman és Cartwright továbbra is magabiztosan hajigált, míg a másik oldalon Vasov köszönt be, a zárás előtt hét perccel, 6985-öt mutatott az eredményjelző. Jenkins és Hadzhirusev volt elemében, de izgalomra nem volt ok, Filipovics hármasa lehűtötte a kedélyeket, 7388. Lóránt alapvonali dupláját szorongatott helyzetben, emberről dobta, később felváltva estek a pontok, Freeman menetrendszerű kosarai nyomán hízott a különbség, 7696. Marincheshki nem csüggedt, aztán Toni Gugino sem, 80-96. Lóránt pihenőt kapott a jól végzett munka után, helyén Varga Máté lépett pályára. Boykins hármasa ült, Heath jól szedte a lepattanókat, sőt, látványos triplájával az Alba átlépte a 100 pontos álomhatárt, végül Bullock kosara alakította ki a végeredményt, 83104. Döcögősen kezdett, aztán simán nyert az Alba Fehérvár gárdája, amely továbbra is százszázalékos a FIBA Europe Cup F-csoportjában.

JEGYZŐKÖNYV Rilszki Szportiszt-Alba Fehérvár KC 83-104 (18-17, 24-34, 20-27, 21-26) Rilszki: Harris 3, Marinov 13/3, Georgiev 6, Jenkins 11, Gugino 16/3. Csere: Hadzhirusev 5/3, Vasov 13/3, Bozov 2, Edwards 6, Marincheshki 8. Vezetőedző: Ludmil Hadzisotirov. Alba Fehérvár: Cartwright 13, Freeman 27/12, Filipovics 10/3, Lóránt 20, Heath 12/3. Csere: Keller -, Boykins 15/9, Bullock 7/3, Tóth P -, Varga -. Vezetőedző: Dzunics Braniszlav.