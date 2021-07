Bulath Anita a klub szakmai igazgatója is

Az már korábban ismert volt, hogy Bulath Anita, aki az előző kiírás legeredményesebbje lett és fantasztikusan teljesített, még a következő idényben is vállalja a játékot a DKKA csapatában. A felkészülés kezdetén aztán kiderült, új feladatkört is kap a klasszis játékos, felkérték, legyen a Kohász szakmai igazgatója is, amit örömmel elvállalt.

Vágó Attila vezetőedző hétfőn kezdte el a munkát a csapattal a szeptember közepén kezdődő bajnoki rajtra – lásd keretes írásunk –, a játékosok között ott volt Bulath Anita, aki az előző szezonban egészen parádésan szerepelt, 152 találatával házi gólkirálynő lett, amivel az NB I-ben negyedik helyen zárt. Ám a rutinos átlövő nem csak ebben a szerepkörben lesz érdekelt a következő szezonban, ugyanis ő lett a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia szakmai igazgatója. Mindezt Vertig Csaba, a DKKA ügyvezető igazgatója mondta el lapunknak. – Eddig ez a poszt nem volt betöltve, és úgy gondoltam, erre a szerepre egy karizmatikus személyiségre van szükség, aki meghatározó a dunaújvárosi kézilabdában. Anita ilyen, saját nevelésű játékos, innen lett válogatott, pár év kitérővel csak Dunaújvárosban szerepelt, azaz a klub arca lehet. Ennek alapján kerestem meg, elmondtan számára az elképzeléseimet, ami után nagy örömmel vállalta is a felkérést. Szerintem van annyira profi, hogy a szezonban a játékot és ezt a posztot el tudja választani egymástól. Amikor a pályán van, akkor az edző a főnök, azon kívül pedig valamilyen szinten fölérendeltsége van, de Vágó Attilával eddig is kiválóan tudtak együtt dolgozni, ezt a szezont is megoldják úgy, hogy meglesz az összhang kettejük között – nyilatkozta Vertig Csaba. Az ügyvezető arra a kérdésre, mi lesz Bulath Anita feladata, azt felelte, mivel az utánpótlás szakmai vezetői poszt még nincs betöltve, ezért most az egész akadémia képzésében vesz részt és a játékosok kiválasztásában is. – Horváth Tibor erőnléti edzőnknek van egy kiváló programja, amit szeretnénk megvalósítani az utánpótlásban. Ezt nyilván valakinek felügyelni kell, amíg nincs az utánpótlásban is vezető, addig Anita koordinálja ezt is, utána meg közösen vele és az edzőkkel. Ehhez megvan az a karizmatikus személyisége, aki akaratát tudja érvényesíteni. Nem véletlenül a felnőttcsapatnál is ő a vezér, ezt próbáljuk meg kamatoztatni. Miután abbahagyja a játékot, akkor már teljes erővel a szakmai igazgató posztjára tud figyelni. Az akadémiának fontos, hogy az értékeit megtartsa, és megtaláljuk a helyüket a rendszerben. Ez kölcsönösen mindenkinek csak hasznára válhat – tette hozzá. Itthon kezdjük a bajnokságot a Szombathely ellen

A Magyar Kézilabda Szövetség versenybizottsága megtartotta az olimpia miatt később, szeptember 12-én kezdődő bajnokság sorsolását. E szerint csakúgy, mint tavaly, most is a Szombathely elleni találkozóval kezd hazai pályán Vágó Attila csapata. Az idegenbeli nyitány pedig Budaörsön lesz szeptember 19-én. A további idei program (a kezdési időpontokról később egyeznek meg a felek). 3. forduló szept. 26.: DKKA – Váci NKSE. 4. forduló okt. 2.: Mosonmagyaróvár KC – DKKA. 5. forduló okt. 24.: DKKA – FTC. 6. forduló okt. 31.: Érd – DKKA. 7. forduló nov. 7.: DKKA – MTK. 8. forduló nov. 14.: DKKA – Köfém SC. 9. forduló nov. 20.: DVSC – DKKA. 10. forduló dec. 29.: DKKA – Siófok.