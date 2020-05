Budapesten folytatja Pelczéder Orsolya

Négy fehérvári szezon után távozik az Alba FKC női kézilabdacsapatától a balszélső, Pelczéder Orsolya. Az MTK-ban folytatja pályafutását.

Négy éve, Vácról érkezett Fehérvárra. A szakvezetői posztról pár hónappal korábban, márciusban távozó tréner, Bakó Botond szorgalmazta leigazolását, a villámléptű szélső Deli Ritával is megtalálta a közös hangot, gyorsan húzóember lett.

– Nagy ambíciókkal jöttem Fehérvárra, jó döntést hoztam, amikor elfogadtam az ajánlatot, az itt töltött négy szezon pályafutásom legjobb időszaka volt – nyilatkozta Pelczéder. – Hálás vagyok Deli Rita vezetőedzőnek, végig bizalmat szavazott nekem, valamint a klubnak is, hiszen innen hívtak meg többször a válogatott keretbe, ami nagy álmom volt. A következő szezont másutt kezdem, de biztos vagyok benne, nemcsak ellenfélként térek vissza, hanem a férjemmel látogatóba is, amikor időnk engedi. Ugyanis rengeteg barátot szereztem itt.

A váltásban fontos szerepet játszott, hogy szeretne több időt tölteni a párjával, akivel a Vácon töltött évek során ismerkedett meg.

– Nehéz szívvel hagyom el Fehérvárt, de szeretnék közelebb lenni a férjemhez, amire most több esélyem lesz, ugyanis Vácon élek és Budapesten sportolok majd, Fejér megye székhelye lényegesen távolabb van a közös otthonunktól. Együtt akarunk élni, az MTK-ba igazolás volt a leglogikusabb. Dolgoztam együtt a vezetőedzővel és barátaim is vannak a csapatban. Nem hirtelen döntés volt, a tavalyi év végén leültünk az Alba elnökével, Balássi Imrével és a vezetőedzővel, elmondtam nekik az érzéseimet, nagyon megértőek voltak velem. A legnagyobb fájdalmam az, hogy a vírushelyzet miatt nem sikerült méltóképpen elbúcsúznom a klubtól, a társaktól és a szurkolóktól. Minden évnek megvolt a maga szépsége, a legjobb az első volt, amikor az EHF-kupában jól szerepeltünk, bejutottunk a csoportkörbe. Nagyon sok élményt adott nekem, ezt az időszakot sosem fogom elfelejteni, azóta is gyakran emlegetjük a csapattal.

Albás színekben a legemlékezetesebb összecsapása a Vác elleni derbi volt, megérkezése után néhány hónappal.

– Érthetően nagy volt bennem a bizonyítási vágy a korábbi csapatom ellen. Azon a napon szinte minden összejött, nyertünk, én hét gólt lőttem. Nagyszerű érzés volt.