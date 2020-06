A Budapest Honvéd ellen száll harcba a pontokért a Mol Fehérvár FC

Sűrűsödik az OTP bank Liga labdarúgó NB I. programja. Mostantól hetente két mérkőzést vívnak a csapatok a szezon lezárultáig. A 28. fordulóban a friss kupagyőztes Budapest Honvéd ellen száll harcba a pontokért a Mol Fehérvár FC.

Végre győzelem! – sóhajthatott nagyot szombat este szurkoló, játékos és edző a Kisvárda felett aratott 2-0-s siker után. A Mol Fehérvár FC döntetlenek sora után tudott újra nyerni, de nem kapaszkodott feljebb az éllovas Ferencváros mögött, mert a Fradi 3-0-ra verte a DVTK-t.

– Nagyon fontos győzelmet aratott a csapat egy jó Kisvárda ellen. Az első félidőben sok hibával játszottunk, nem volt könnyű három döntetlen után pályára lépni, ekkor nem ment annyira a játék, de a vezetést sikerült megszerezni – értékelte még a hétvégi derbit Joan Carrillo, a fehérváriak vezetőedzője. – A második félidőben az előny birtokában felszabadultabb, támadóbb fo­cit mutattunk be, sok lehetőségünk volt, és megérdemelt győzelmet arattunk. Gratulálok a csapatnak, nagyon kellett az öltözőnek a siker. Azon dolgozunk minden nap, hogy a második játékrészben mutatott domináns játékot hosszabb periódusokban is be tudjuk mutatni, ehhez magabiztos játékosokra van szükség, de ez a győzelmekkel majd jönni fog. Még egyszer gratulálok a csapatnak a teljesítményhez és Nyári Patriknak is, aki a Vidiben először volt kezdő NB I-es találkozón.

Kedden 21.05 órakor a Magyar Kupát elhódító Budapest Honvéd látja vendégül a Vidit az Új Hidegkuti Stadionban. A kispestiek beáldozták a legutóbbi, Újpest elleni bajnokijukat az MK-diadal ünnepi oltárán, kikaptak a liláktól. A Mol Fehérvár FC is pontokért utazik a fővárosba.

– Nehéz találkozóra számítok, annak ellenére is, hogy a hétvégén a piros-feketék vereséget szenvedtek a bajnokságban. Nem érzem olyan nagy meglepetésnek, hogy a Honvéd a szerda esti kupagyőzelem után szombaton kikapott Újpesten, ahogy néztem, több alapember sem került be a kezdőbe. Úgy gondolom, ellenünk már ismét a legerősebb összeállításban lépnek majd pályára, azonban nem az ellenféllel kell, hogy foglalkozzunk, hanem saját magunkkal – vélekedett a molfehervarfc.hu oldalon Rus Adrián, a Vidi román válogatott védője. – Közel 5 hónap kihagyás után léptem pályára ismét a legutóbbi két bajnokin, bízom benne, hogy sikerül olyan teljesítményt nyújtanom, hogy a jövőben is minél több lehetőséget kapjak, és a sérülések is elkerülnek. Az eredeti posztom ugye belső védő, ám a szakmai stáb most a védelem jobb szélén számít rám. Szélső védőként sokkal többször kell a támadásokba becsatlakozni, de ezen kívül is sok dologban különbözik ez a szerepkör a belső védőétől. Élvezem a játékot, és szeretnék minél jobb teljesítménnyel a csapat segítségére lenni.

106. alkalommal csap össze a Honvéd és a Vidi az NB I-ben. Az eddigi randevúkon 46 kispesti diadal született, 19 döntetlen mellett 40-szer győztek a fehérváriak. Az utóbbi években azonban a Vidi dominanciája a jellemző az egymás elleni élvonalbeli találkozókon, sőt, az utóbbi tíz összecsapás során a Honvéd csupán egyszer tudott nyerni, 2017. május 27-én. A 2019-20-as kiírásban Armin Hodzic találatával nyert vendégként a Mol Fehérvár FC, legutóbb pedig 0-0-s döntetlenre végeztek a felek január 25-én a Mol Aréna Sóstóban.