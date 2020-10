Brusztolós mérkőzés

A bajnoki cím egyik fő esélyesei, a Dunaújvárosi Egyetem-Maarsk Graphics női vízilabdázói újabb győzelmet szereztek a Női OB I-ben. Ezúttal idegenben gyűjtötték be az oly fontos fontokat a III. kerületi TVSE ellen, akik bár kikaptak, de a nehézségeik ellenére győzelemmel felérő vereséget szenvedtek.

A hétvége szombatján a fővárosba látogatott az újdonsült Magyar Kupa-győztes Dunaújváros női vízilabdacsapata a bajnokság második fordulójában. Egyértelmű céljuk az volt, hogy újabb három pontot szerezzenek a koronavírus miatt több sebből vérző, megtizedelt III. Kerület pólósai ellen. Ám, ahogy arra számítani lehetett, a „sebzett vad” a legveszélyesebb, így egyáltalán nem volt könnyű dolga a Mihók Attila vezette gárdának. Az UVSE ellen kapott nagy pofon után Lukács Dénes vezetőedző jól gatyába rázta övéit, akik összeszorított foggal, egy emberként, heroikusan küzdöttek az egész mérkőzés során.

Ez láthatóan nem nagyon ízlett a több válogatott játékost is a soraiban tudó újvárosiaknak, akik önmagukhoz képest olykor kapkodva, kissé zaklatottan játszottak. A bírók is partnerek voltak a kemény játékban és engedték a brusztos mérkőzést, ekkor bizonyára több vendég pólós fejében is megfordult az egy évvel ezelőtti összecsapás, amikor a III. Kerületi együttes majdnem megtréfálta őket. Az elején elég kevés gól született, az első negyedben például csupán kettő, igaz, mindegyik DFVE, de valamennyi találatért meg kell küzdeni a hölgyeknek. Aztán szépen fokozatosan nőtt az előny, és a nagy szünetben már néggyel ment az Újváros, ami a végére hatgólossá duzzadt.

Bár viszonylag simán, 5-11-re győztek Gurisatti Grétáék – aki egymaga öt találatot is szerzett –, de a hazaiak szinte csere nélkül és kapusuk, Pápai Barbara válogatott szintű védéseivel tartották úgymond meccs­ben magukat és késztették nagyobb erőbedobásra a vendégeket. Ebből pedig egy jó színvonalú találkozó kerekedett. Most sajnálhatjuk igazán, hogy a járványügyi helyzet miatt a találkozó zárt kapus volt.

A III. Kerületi csapat mestere, Lukács Dénes rendkívül elégedetten nyilatkozott a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón.

– Ez a találkozó számunkra egy győzelemmel felérő vereség volt annak fényében, hogy milyen nehézségekkel küzdünk. Mindezek dacára bebizonyosodott, hogy akik most a fedélzeten vannak, óriási szívvel tudnak küzdeni. Büszke vagyok, hiszen teljesítményünkkel a pályán tartottuk a vendégek válogatott játékosait. Ez is mutatja, hogy minőségi szinten teljesítettünk még akkor is, ha az Újváros győzelme nem forgott veszélyben.

Mihók Attila a DUE-Maarsk vezetőedzője egy feszült hangulatú mérkőzésről beszélt. Mint mondta, meglepően sok hibával játszottak önmagukhoz képest, de örül a győzelemnek.

– Először is gratulálok a Kerületnek, jól játszottak. A mi kispadunk egy kissé ideges volt. Ez elsősorban abból adódott, hogy az első negyedben a szokásosnál több labdavesztésünk volt, ami egy picit elbizonytalanított minket. Ebből kifolyólag zötyögősen indult a mérkőzés, bár nem annyira szerencsére, mint a tavalyi, amikor a nyitómérkőzést játszottuk a III. Kerülettel. Nyilván felemlegettük ezt a kellemetlen élményt a lányokkal, és próbáltuk az akkori hibákat elkerülni. Ez sikerült is, hiszen ha nem is könnyedén, de a mérkőzés során kiépítettünk egy megnyugtató előnyt, ami elsősorban a védekezésnek és azon belül is leginkább a Magyari Alda Manon kapusunk stabil teljesítményének köszönhető. A támadójátékunkról ugyanez nem volt elmondható, hiszen szokatlanul sok befejezetlen támadás és eladott labda jellemezte. A hibáinkat a következő mérkőzésekre pedig igyekszünk kijavítani.