Bronzzal zárt másodszorra

Edzőtáborral összekötött Világkupa-viadalon vettek részt a Fehérvár Karate Akadémia fiataljai.

1444. november 10-én a ma Bulgáriában található Várnánál szenvedett vereséget Hunyadi János serege a visszavonuló oszmán seregekkel szemben, így igen szomorú véget ért az addig sikert sikerre halmozó hadjárat. A magyar történelem szempontjából is igen fontos településen mérkőztek meg tehát a KWU szervezet égisze alatt zajló Világkupán Bőke Béla tanítványai. A legelőkelőbb helyen Kántor Viktória, az egyesület 14 esztendős karatékája zárta a rangos versenyt, aki a 14–15 évesek között 55 kg alatti knock-down kategóriában végül a harmadik helyen zárt.

– Ez volt a második komolyabb világversenyem, nehéz volt formába lendülnöm. Az első és a harmadik küzdelmemben orosz, a másodikban ukrán versenyzővel sorsoltak össze. Az első két akadályt sikerrel vettem, viszont a második orosz lány – aki a végső győztes is volt egyben – már jobbnak bizonyult – mondta Kántor. – Nagyon izgultam az egész verseny során, a görcs egyedül akkor szűnt meg, amikor a pást mellé léptem. Ez annyira így volt, hogy még a küzdelmek közötti körülbelül negyedórás szünetekben is újra előjött a drukk. Annak nagyon örülök, hogy sikerült megszereznem az első komoly érmemet egy nemzetközi versenyről, az elődöntőben a fizikai és rutinbeli fölény döntött ellenfelem javára. Maga az edzőtábor nehéznek mondható. Most először veszek részt ilyen színvonalú edzőtáborban, ami hatalmas élmény, amellett, hogy rengeteget tanulok az edzőimtől.

A vasárnap hazainduló Fehérvár Karate Akadémia többi versenyzője közül Fekete Gergely a legjobb tizenhat között esett ki egy kazah ellenféllel szemben, Dezső Kata számára a legjobb nyolc jelentette a végállomást, míg Fekete Panna szintén nem jutott túl a legjobb nyolcon. Jól mutatja azonban, hogy milyen szoros küzdelmekre került sor, hogy mindegyik fehérvári karatéka bírói döntés (pontozás) révén kapott ki végül.