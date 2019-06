Bronzot szervált a Fehérvár Kiskút

A női tenisz Szuperliga csapatbajnokság vasárnapi, záró fordulójában Budaörsön győzött, így a harmadik helyen zárt a Fehérvár Kiskút TK csapata.

Meglehetősen érdekes öt fordulón vannak túl a fehérvári teniszezők, akik tavalyelőtti Szuperliga-győzelmük megismétlését tűzték ki célul az idei kiírásra. Ez végül nem sikerült, az első fordulóban a kevéssel bár, de esélyesebbnek tartott MTK kerekedett felül, majd a Százhalombatta magabiztos legyőzését ki-ki mérkőzésen egy Győr elleni vereség követett. Így a Pécsett szerzett győzelem után vasárnap, Budaörsön már a bronzéremért léptek pályára a hölgyek, amit végül sikerült megszerezniük.

Már az egyéni mérkőzések után eldőlt a párharc, hiszen Drahota-Szabó Dorka 6:3, 6:1re, Zádori Réka 6:0, 6:1-re, Udvardy Luca 6:2, 6:1-re, míg Susányi Zsófi a 6:2, 6:3-ra győzött. Mindemellett Pirók Alexa 6:4, 6:4-re kikapott Fárbás Rékától, de ezzel együtt is 4-1-re vezettek a fehérváriak. Az így már tét nélküli páros mérkőzések felemás mérleggel értek véget: az Udvardy Luca– Drahota-Szabó Dorka kettős szép játékkal 6:2, 6:1-re győzött, míg a Zádori–Pirók duó vereséget szenvedett. A vége tehát magabiztos 5-2 lett, így végül sikerült szépen befejezni a nem egyszer pechesen alakuló tornát.

Az egyhetes viadalt, illetve az ott elért eredményt Fehér Tamás, a csapat menedzsere értékelte.

– Számos mérkőzésen fordulhatott volna a javunkra egy-egy fontosabb pont, ami a későbbiek során egész párharcokat fordíthatott volna meg. Elég az első fordulóra gondolni, ahol Udvardy Panna szettelőnyben volt Arn Grétával szemben, de Udvardy Luca is nagyon közel állt a sikerhez. Ehhez még hozzájött Panna sérülése, ami a folytatásban erőteljesen hátráltatta a játékát. Jövőre ismét az aranyéremért fogunk indulni természetesen, akkor reményeink szerint jobb időpontban fogják rendezni a versenyt, hiszen most Bondár Annát például Wimbledonra kellett elengednünk. A légiósok igazolásában is más taktikát fogunk választani jövőre, az idei kiírásban ez a tényező is hagyott némi kívánnivalót maga után – nyilatkozta a csapatvezető.

Ami a fehérvári teniszt illeti, a csapatbajnokság végeztével még nem csengett le a szezon, ugyanis szeptember 2–8. között egy 15 ezer dolláros összdíjazású, salak borításon rendezett nemzetközi versenynek ad majd otthont a koronázóváros, ahol szintén élőben lehet megtekinteni az elegancia sportját.