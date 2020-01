Bronzért küzdhetnek

A női U18-as Divízió I/A világbajnokság negyedik játéknapján újabb szoros vereséget szenvedett a magyar válogatott.

Magyarország–Japán 1-2 (0-1, 1-1, 0-0)

Arena Fussen, vezette: Welter, Khamitsevich, Smetkova

Magyarország: Tóth Zs. – Fecske, Márton, Kreisz, Seregély, Metzler 1 – Faggyas, Gengeliczky, Strobl, Horváth I., Szamosfalvi (1) – Lázár, Véghelyi, Papacsek, Józsa, Pázmándi (1) – Ivády, Losonczi, Szelényi. Szövetségi edző: Bedő Botond.

Japán: Sasaki – Sakurai (1), Tsutsumi, Nagaoka (1), Sasaki (1), Lack 2 – Tomiuchi, Nomura, Shimomukai, Suzuki, Wajima – Kitamura, Yamashita, Omiya, Sato, Ushio – Hayakawa, Kamada, Ito. Szövetségi kapitány: Arti Sieppi.

Kapura lövések: 19-58

Kiállítások: 18, ill. 8 perc

A Németország elleni, büntetők után 2-1-re elveszített ki-ki mérkőzést követően még nagyobb nyomás volt a magyar lányokon, hogy legyőzzék a torna nagy esélyesének számító, hibátlan mérleggel – és 17-0-s(!) gólkülönbséggel – álló Japán válogatottját. Enyhe japán mezőnyfölény jellemezte az első felvonást, amely a 15. percben érett góllá: Kreisz Emma büntetését Lack büntette, 0-1. Kevésen múlt, hogy a harmad végi magyar emberelőny során megszülessen az egyenlítő találat, ám erre még várni kellett.

A folytatásban is ment előre a magyar alakulat, bár a kapuban Tóth Zsófiának sem kellett unatkoznia. A nagyot küzdő magyarok végül Szamosfalvi Petra révén egalizáltak, az ellenfélhez hasonló módon emberelőnyből voltak eredményesek, 1-1. Feltüzelte a bekapott gól az ázsiai együttest, záporoztak a lövések Tóth kapujára, a 38. percben Lack egy szólót követően pedig vissza is szerezte a vezetést csapatának, 1-2.

Egyenlítési lehetőségek helyett japán helyzetek jellemezték a záró felvonást, a beszoruló magyar válogatottnak viszont még így is volt esélye a feljutási reményeket életben tartó második gól megszerzésére: Szamosfalvi léphetett ki egy megszerzett koronggal egyedül, ám végül nem tudta értékesíteni a ziccert.

Az egygólos japán győzelem egyben azt is jelenti, hogy a csütörtökön 14.30-kor kezdődő, olaszok elleni mérkőzésen a tavalyi vb-hez hasonlóan a bronzérem megszerzése lehet a cél Bedő Botond lányai számára.