Bronzérmes lett a Szondi

Nem hibázott az utolsó fordulóban a Honvéd, s ezzel bebiztosította harmadik helyét a férfi asztalitenisz NB I Nyugat csoportjában.

Honvéd Szondi György SE–PTE PEAC Kalo-Méh III. 10-3

A tabellán hatodik pécsiek látogattak a Hétvezér Általános Iskola tornacsarnokába az NB I-es férfi asztalitenisz-bajnokság végső játéknapján, de nem sok babér termett a baranyaiaknak a dobogó legalsó fokát megcélzó szondisok ellen.

Both Levente és Domokos Győző ugyan szoros csatában elveszítette első párosmeccsét, de az Engelmann Zsolt, Jakab Gábor kettős visszaállította a világ rendjét. A vendégek iráni idegenlégiósa, Pedram Mirshahvalad aztán ismét megleckéztette Bothot az első egyéni derbin, de ezzel el is lőtték puskaporukat a mecsekiek. A hazaiak ásza, Jakab Gábor szettveszteség nélkül hozta a mérkőzéseit, de Domokos is meggyőző fölénnyel vette a soros akadályokat, így nagy fölénnyel nyert a Szondi.

Pontszerzők: Jakab Gábor 3/3, Engelmann Zsolt 3/3, Domokos Győző 2/2, Both Levente 2/1, ill. Jakab–Engelmann páros 1/1.

Ezzel a győzelemmel a Honvéd Szondi György SE bronzérmes lett a 2018/19-es kiírásban, a koronázóvárosiak mérlege: 18 meccs, 12 győzelem, 2 döntetlen, 4 vereség.

Az élen a Mosonmagyaróvár végzett a Tatát megelőzve.

Az osztály legeredményesebb játékosa Jakab Gábor lett, aki 62 találkozójából 57-et megnyert és mindössze 5 vereséget szenvedett – így 92 százalékos mutatóval zárt.