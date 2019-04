Brillírozott a védelem

Az első osztályú magyar amerikaifutball-bajnokság második fordulójában a Kijev Capitals is meghajolt a Fehérvár Enthroners akarata előtt.

Napszemüveg, baseballsapka, mind-mind fontos kelléknek számítottak a First Field lelátóján, ugyanis a déli 12 órakor, szikrázó napsütésben kezdődő találkozón nem lehetett panasz a D-vitamin nem megfelelő utánpótlására. Az időjárás mellett a szakmai előrejelzések is igen kedvezőek voltak a találkozót megelőzően, egyértelmű esélyesként léphettek pályára az idei szezonban még veretlen Koronázók.

A nyitó negyed első próbálkozásai mindkét oldalról egyaránt hamvukba haltak, ám a vendégek második labdabirtoklása során megvillant a félelmetes fehérvári védelem: Mike Wallace olvasta remekül a játékot, és a vendég irányító által megküldött passzt egy pazar mozdulattal húzta le a levegőből, majd meg sem állt a játékszerrel a célterületig, 7-0. A fehérvári pontszerzést követően ismét a védelmek domináltak, egymás után parancsolták le az ellenfél támadóalakzatait a First Fieldről. A legközelebb ismét az Enthroners állt egy újabb touchdownhoz, egészen pontosan egy yardra álltak a Kijev Capitals célterületétől, azonban a három próbálkozásból egyszer sem sikerült áttuszkolni a tojáslabdát a masszív ukrán védelmen. Mezőnygól-kísérlet következett tehát, amit közvetlen közelről nem is hibázott el Zách György, 10-0. A második negyedben is láthatott hazai pontszerezést a publikum, Gombos Bence irányító passza után a hawaii Ryan Tuiasoa iramodott neki, majd egy ösztönös cselnek is köszönhetően egészen a kijevi célterületig futott a labdával, 16-0. Az akcióval járó hetedik pont végül elmaradt, Zách ugyanis mellérúgta az extra pont-kísérletet.

Ezzel együtt is meggyőző előnnyel vonulhattak pihenőre a Koronázók, majd a második félidőt is ők kezdték. Nem indult olajozottan a folytatás, először nem indították el időben az akciót, majd a felállást nem sikerült szabályosan végrehajtani. A döcögős kezdés ellenére hamar talpra ugratta közönségét a fehér mezes hazai alakulat, Gombos passza után Tóth Nándor szerzett pontokat, 23-0. A fehérvári pontözön ezzel véget is ért a találkozóra, a kijevieknek azonban összejöttek a becsületpontok: hosszas videózás után úgy ítélték meg a játékvezetők, hogy a pontszerző ukránnak nem volt lent a földön a térde, mielőtt átnyújtotta volna a labdát a gólvonalon, így érvényes lett a touchdown, 23-7.

Ahogy a szezon eddigi részében, úgy ezen a mérkőzésen sem engedett sokat ellenfelének a fehérvári védelem, amelynek oszlopa, a TD-t szerző Mike Wallace így értékelt a találkozó után:

– Sikerült végrehajtanunk, amit elterveztünk, nagyon jól felkészültünk Jim Ward irányításával. Nagyot ment ma a védelem, és természetesen örülök a pontszerzésemnek is.