Bréking: már a TOP 32-ben a magyar drónos csapat egyik tagja Kínában

Rendkívüli híreket kaptunk Ázsiából, ahol javában zajlik a FAI versenydrón-világbajnokság döntője!

Amint arról korábban már beszámoltunk, december 10-14 között rendezik meg Kína Ningbo nevű városában a FAI versenydrón-világbajnokság döntőjét, melyen Babics Oszkár-Rontó Roland-Somogyi Balázs trió képviseli hazánkat a a velencei Bársony Péter vezette Drone Racing Hungary tagjaiként.

Nem sokkal ezelőtt érkezett a hír, hogy Rontó Roland bejutott a legjobb 32 versenyző közé, az esély pedig még Babics Oszkár előtt is ott áll! Roland beszámolójából megtudhattuk, hogy a rajtja egy picit trükkös volt, így ellenfelei után tudott elindulni, ám a futam végén második helyen ért be a célba, ezáltal bejutott a TOP32 közé.

Bársony Péter elmondta, a fiúk olyan srácokat tudtak legyőzni, akikre abszolút nem is gondoltak, így méltán lehetnek büszkék már a most elért eredményre is.

Ha kíváncsi vagy, hogy miként is zajlik egy ilyen verseny, nézd meg a lenti videót is!

Hajrá magyarok!