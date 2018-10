Bravúros mestermunka a Viditől

Az eredménykényszer terhe alatt szállt harcba a Mol Vidi FC a PAOK Szaloniki vendégeként a labdarúgó Európa-­liga L csoportjának harmadik fordulójában.

„Holnap este nem dolgozom, én is ott leszek a meccsen” – mosolygott a szálloda egyik recepciósa Szalonikiben még szerdán késő este. A magyar szó hallatán a tavernában is tisztában voltak a pincérek azzal, hogy a Videoton, a Vidi lép fel a 2001-ben még 350 ezer, manapság már 1,2 millió lakosnak otthonul szolgáló városban. Szaloniki és Athén között légvonalban 300, közúton 500 kilométer a távolság. Nem sok, mégis, mennyivel másképp viselkednek itt a Közép-Európából érkezettekkel. Érdeklődnek irántuk, hogy honnan, milyen világból érkezett a fehérvári csapat, s kíváncsiak, hogy milyen együttes is valójában a Vidi. Úgy tűnt, az ezen környéken élő görög újságírók tisztelik a magyar futballt. Nem feledik a magyar és a szaloniki közös futball­történelmet.

Szalonikiben a PAOK-hívek állítják, minden PAOK-­szurkolónak van egy kedvenc csapata, amelyben a posztokon változhatnak a különböző korszakok nagy ászai, de szinte minden

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

PAOK-drukker egyetért abban, hogy a kedvenc edző, aki a klubnál valaha is dolgozott, az Lóránt Gyula. Az Aranycsapat kőkemény középhátvédje ugyanis az egyesület egyetlen bajnoki címéig vezette a fekete-fehéreket még 1976-ban. A magyar szakember aztán a PAOK kispadján kapott szívinfarktust és vesztette életét 1981-ben, az Olym­piakosz elleni rangadó 76. percében, amikor csapata kihagyott egy nagy helyzetet.

De volt olyan magyar játékos is Szalonikiben, akit imádtak a Toumba Stadionban. A Vidi jelenlegi sportigazgatója, Kovács Zoltán rövid időt, fél évet töltött a PAOK játékosaként 1998-ban, de ez idő alatt is megszerették a fanatikusok. Nem is csoda, hiszen a mai napig ő volt az utolsó, aki győztes gólt tudott lőni idegenben a nagy riválisnak, az Iraklisznak. Kovácsnak akkor a rendezetlenség és fizetésének elmaradása miatt kellett búcsút intenie a görög kikötővárosnak, most azonban nincsenek anyagi problémái a PAOK-nak. A grúz származású, orosz elnök, Ivan Savvidis biztosítja a megfelelő feltételeket, hogy a gárda a bajnoki címért, illetve jelen esetben az Európa-ligában való továbbjutásért küzdhessen. A főként a dohánypiacon, valamint a szállodaiparban érdekelt Savvidis a 2017–18-as pontvadászat AEK elleni rangadóján pisztollyal rohant a pályára, hogy a bírót jobb belátásra bírja egy les címén meg nem adott gól miatt, tettét azonban pontlevonás követte, s így a PAOK elbukta az aranyért vívott versenyfutást. A pisztolyos kirohanás után az elnököt Görögországban három évre eltiltották a labdarúgó-mérkőzések látogatásától, de minden hazai meccset megelőzően a stadion bejárata előtt várja a csapat játékosait, akiket kivétel nélkül megölelget, majd autóba ül, s elhagyja a létesítmény környékét. Savvidis már csak az új arénában nézheti majd csapata játékát élőben, a Toumbát hamarosan teljesen elbontják, s helyére 2022-re épülhet fel az új szentély.

Szaloniki kikötőjében három görög hadihajó állomásozott a mérkőzés napján, ráadásul a Fehérvárról érkezett Vidi-szurkolók a Nexis kávézókkal övezett járdáján sétálgatva vagy a város római katolikus és bizánci templomait vizslatva érezhették a figyelmet, egy vadászrepülő tette tiszteletköreit rettentő közel az épületek felett. Bizonyára nem a piros-kék hívek miatt volt ez a fene nagy „készültség”, ugyanakkor a rengeteg épületet elcsúfító, hatalmas graffitik hivalkodón árulkodtak arról, hogy a lakosság nagy része a PAOK-ot szereti. Vagy imádja. Mert amilyen hangulat a csapatokat fogadta a Toumbában, az maga a kőkemény fanatizmus.

Egy órával a kezdés előtt feketéllett a stadion környéke. A PAOK-ultrák helyéül szolgáló kanyar környékén arcukat sállal fedő szurkolók állták útját az arra tévedt szemlélődőnek, aztán már az arénán belül a bemelegítés alatt is magával ragadó atmoszférát varázsolt a közel 6 ezer fanatikus görög.

Ami a csapatokat illeti: Marko Nikolics változtatott a Londonban szerepeltetett kezdő tizenegyen. Nikolov a padra került, viszont a Haladás ellen kiválóan futballozó Pátkai Máté már a kezdőrúgásnál is a pályán volt. Razvan Lucescu komolyabban belenyúlt együttesébe. A brazil Léo Jabá és a szerb Prijovics is a padról figyelt, s csúcsékként az a Nikosz Karelisz kezdett, aki eddig az Európa-liga-találkozókon még nem jutott szóhoz.

A fehérváriak nem rettentek meg a hangorkántól, Stopira már az elején kiosztott egy kötényt, majd Juhász remek ütemben tisztázott Palkasz elől 15 méterre a kaputól. A 6. percben szisszent fel először a mintegy 120 fős Vidi-tábor, Pelkasz lopott volna el egy hazaadott labdát Kovácsik elől, a rövid felszabadítás után pedig Sakovot megelőzve tisztázott nagy lendülettel Vinícius 10 méterre a kaputól. Tetszetős támadással bontakozott ki a Vidi a 12. percben Huszti kemény keresztlabdája után Nego egyből centerezett, de Scsepovicsot megelőzték a kapu előtt. Ebből lett az a bedobás, melynek nyomán Loic Nego robogott az alapvonal közelébe, ott megkerülte a tétlenkedő Crespót, s középre gurított. A labdába Huszti 3 méterre a kapu előtt ballal belepöccintett, s a laszti a hálóban pihent meg, 0-1. A PAOK ultrái a gól utáni percekben álmoskásan daloltak, a többi görög csendben ámult, miközben Fiola trükközött a fehérváriak jobb oldalán. Érthetően a PAOK ragadta magához a labdát hátránya tudatában, de különösebb veszélyt nem alakított ki a Vidi tizenhatosa környékén. Szögletekkel és távoli szabadrúgásokkal próbáltak zavart okozni a görögök a kapu előtt, esélytelenül. A fehérváriak kontrákkal iramodtak meg olykor, de Milanovot utolérték s szabálytalankodott a bolgár válogatott, majd Marko Scsepovicstól vették el könnyedén a labdát Huszti indítása után. Nem volt egetverő az iram, s a helyi szurkolók is inkább altattak rigmusaikkal, mint tüzelték volna övéiket. A 33. percben újabb csapást mérhetett volna a Vidi a fekete seregre, Scsepovics-Milanov. Fiola volt a labda útja, a fehérvári védő üresen volt, de nem vállalta el egyből a lövést, csinált egy cselt, majd Milanovhoz passzolt vissza, akire már odaértek a védők. Más kérdés, hogy ebből indult rohamra a PAOK, de szerencsére nem voltak élesek a hazaiak, sikerült menteni. Az eseménytelen percek után a szaloniki térfélen állomásozott a Vidi. A sorozatos bedobások után aztán Anel Hadzic vállalkozott lövésre 18 méterről, nem talált célt. A szünet előtt csend honolt a harctér felett, mert Milanov és Huszti kisszöglete után, utóbbi beadása nyomán Stopira szélvészlendülettel érkezett a hosszú oldalon, s 4 méterről a hálóba bólintott, 0-2. Pelkasz válaszolt volna eztán, de távoli löketét Kovácsik biztos kézzel fogta.

A szünetben frissített a PAOK, de a támadójátékuk továbbra is tompa maradt. Még akkor is, mikor beszállt a szerb Prijovics is, aki a szaloniki egylet leggólerősebb játékosa mostanában. A Vidi maradt a jól bevált taktikánál, a kontrákra épített, s nem sokkal a pihenő után Marko Scsepovics meg is indult, két görög védő tört rá, s a tizenhatos előtt együttes erővel nyomták el, de az ukrán játékvezető nem látott szabálytalanságot. A holland Biseswar beállásával, no és az egyre fáradó fehérvári védelem megingásait kihasználva egyre veszélyesebbé vált a PAOK játéka. Azonban az utolsó passzaik nem voltak pontosak, egyszer pedig Kovácsiknak kellett védenie. A 75. percben egy szabadrúgás után Varelafjelet előrevetődve, de bosszankodhatott a Zöld-foki szigeteki válogatott védő, mert jócskán a jobb kapufa mellé szállt a labdája. A görögök nem adták a labdát, a hajrába lépve, főként a védelem mögé beívelt labdákkal próbálkoztak, de a kísérletek egyre görcsösebbé váltak. A lefújásig okosan futballozott a Vidi, őrizte előnyét, – sőt, Hodzic még ziccert is hibázott –, s idegenbeli győzelmével életben tartotta az esélyt a továbbjutásra, sőt, talán most már a fehérváriak esélyesebbek a csoport második helyére. A Chelsea már továbblépett, miután 3-1-re verte a BATE-t.

PAOK Szaloniki–Mol Vidi FC 0-2 (0-2) Szaloniki, Toumba Stadion, 22 000 néző. V.: Jevhen Aranovszkij (ukrán). PAOK: Paszhlakisz – Léo Matos, Varela, Crespo, Tosca – Sakhov (Prijovics, 52.), Canas – Limniosz (Warda, a szünetben), Pelkasz, El Kaddouri – Karelisz (Biseswar, 66.). Vezetőedző: Razvan Lucescu. Vidi FC: Kovácsik – Fiola, Juhász, Vinícius, Stopira – Hadzic – Nego, Huszti (Kovács I., 73.), Pátkai – Milanov (Nikolov, 79.) – M. Scsepovics (Hodzic, 65.). Vezetőedző: Marko Nikolics. Gól: Huszti (12.), Stopira (45.) Sárga lap: Hadzic (23.), Kovácsik (48.), Fiola (75.), Hodzic (85.) Kiállítva: –