Bravúros győzelem a listavezető ellen

Végig kézben tartották a Dunaújvárosi Acélbikák a listavezető HSC Csíkszereda elleni találkozót a jégkorong Erste liga pénteki játéknapján, s a szezon talán legnagyobb győzelmét aratták a Dunaújvárosi Jégcsarnokban, emellett továbbra is versenyben vannak a DEAC-cal a dobogóért.

Dunaújvárosi Acélbikák–HSC Csíkszereda 4–2 (1–1, 1–1, 2–0)

Dunaújváros, Dunaújvárosi jégcsarnok, 600 néző. Vezette: Sindel, Korbuly.

Acélbikák: Hughson – Vuorijarvi, Kovács B., Dansereau (1), Azari, Zanoski – Lendák (1), Hüffner, Silló 2(2), Somogyi (2), Turcotte 2(2) – Dósa, Hruby, Mazurek, Németh, Kovács E. – Ambrus, Ráduly, Pinczés O., Gebei, Tamás. Vezetőedző: Miroslav Ihnacak

Csíkszereda: Samankov – Gecse, Kuljas (1), Taratuhin, Bíró (1), Becze – Salló, Pyett, Brophey, McLean 1, Shalla – Láday, Flinta, Fodor, Rokaly N., Farkas 1 – Győrfy, Horváth, Sándor. Vezetőedző: Jason Morgan

Gondolhattuk, hogy fokozott motívációval és akarással csústak ki a jégre Miroslav Ihnacak tanítványai, no de azt nem, hogy jóformán az egész 60 perc alatt az történt, amit a piros-mezesek szerettek volna.

Az első negyed óra puhatolózással telt, majd Silló törte meg a gólcsendet, s szerzett vezetést a Bikáknak, 1–0. Jött is rá a válasz a nyitó harmad végén Kurtis McLean-től, 1–1.

Szinte lemásoltak az előző felvonást, a két gólszerző TUrcotte (2–1, 28. perc) és Farkas Tamás voltak (2–2, 37. perc).

A záró etapra végleg ellenfele fölé nőttek a hazaiak – előbb Silló Arnold a 42. percben, majd Hugo Turcotte a 48. percben duplázta meg góljainak szmát, melyre már nem érkezett válasz erdélyi részről.

Fontos győzelmet arattak a Dunaújvárosi Acélbikák, továbbra is harcban állnak a dobogóért a DEAC-cal.