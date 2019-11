Bravúrgyőzelmek után a kötelezőt nem sikerült behúznia az AV19-nek

Meglepetésre megégette magát innsbrucki jégen a Hydro Fehérvár AV19 az osztrák jégkorongbajnokság vasárnapi játéknapján.

Nagyszerű formában érkezett Innsbruckba a Hydro Fehérvár AV19, Hannu Järvenpää négy, nem akármilyen veretlen mérkőzést követően húzott korcsolyát a tabellán eggyel mögöttük álló osztrákok otthonában. Ennek megfelelően rögtön kapujuk elé szegezték a hazaiakat, Kóger Dániel és Andrew Sarauer tesztelte alaposan Connor Motte reflexeit – utóbbi próbálkozása be is akadt, játékvezetői tanácskozást követően viszont kisles címén nem adták meg végül. Ez sem fogta meg a lendületesen kezdő vendégeket, rendületlenül mentek előre, ám az osztrákok kanadai hálóőre biztosan állt korcsolyáin. Így volt ez a játékrész felén túllépve emberelőnyben is, a Mikko Lehtonen lövése utáni kipattanóval Kóger pedig a kapuvasat találta el. A túloldalon Michael Ouzasnak kevesebb dolga akadt a fehérvári kapuban, ami védenivalója akadt, azt pedig biztosan hárította.

Így érkeztünk el a második húsz perchez, ami a vártnál jóval több meglepetést tartogatott magában. Minden jól indult, a 22. percben Reisz Áron saját kipattanójára érkezett és lőtt a kapuba, 0-1. A legutóbbi fordulóban méretes pofonba szaladó hazaiak nem adták fel, és nyolc perccel később egalizáltak: Jan Lattner kék vonalról eleresztett bombája akadt be, 1-1. Régi rossz szokását csillogtatta meg ezután a Fehérvár, amely gyorsan kapott még egy gólt: három perccel később Florian Pedevilla volt eredményes szép egyéni akció végén, 2-1. Az immáron egyenlítésért küzdő vendégek nem találtak fogást a hazai védelmen, a legnagyobb lehetőséget pedig Dylan Busenius hagyta ki végül.

Meglepő módon a záró felvonást is a hazaiak kezdték jobban, olyannyira, hogy a 45. percben újabb gólt jegyezve már kettővel elléptek: Miha Zajc próbálkozása talált utat a takarás miatt semmit sem látó Ouzas kapujába, 3-1. Scott Timmins ütőjében rosszkor maradt benne a gól, az idő múlásával pedig görcsösebben kezdett játszani a Fehérvár, így esélyük sem volt az egyenlítésre. A válogatott szünet miatt bő egy hete lesz a csapatnak, hogy a november 12-i, Villach elleni találkozóra ismét megtalálják a góllövő ütőket.

JEGYZŐKÖNYV

HC Innsbruck–Hydro Fehérvár AV19 3-1 (0-0, 2-1, 1-0)

Innsbruck, 2000 néző. Vezette: Berneker, Trilar, Pardatscher, Hribar.

Innsbruck: Motte – Wetzelsberger, Vallant, Thörnberg, Spurgeon, Lammers – Lattner (2), Nussbaumer, Wachet, Broda, Herbert (2) – Pedevilla 1, Jaunegg, Kromp 1 (1), Zajc 1, Sedivy (1) – Bär, Ludin, Paulweber. Vezetőedző: Rob Pallin.

Fehérvár: Ouzas – Harty, Campbell, Yogan (1), Timmins, Kuralt (1) – Caruso, Tikkanen, Kóger, Sarauer, Erdély – Busenius, Szabó D., Szita, Reisz 1, Lehtonen – Stipsicz, Sárpátki, Girard, Mihály. Vezetőedző: Hannu Järvenpää.