Bravúrgyőzelem a listavezetőnél

Az NB III-as labdarúgó-­bajnokság 19. fordulójában a kieső zónában lévő piros-kékek érett játékkal, rendkívül fontos három pontot szereztek.

Érdi VSE–MOL Fehérvár FC II 1-2 (0-1)

Érdi Sporttelep, vezette: Szommer Attila.

Érd: Kertész – Májer, Bozsoki, Gál, Németh G. – Gera D., Durso, Melczer – Pál, Mojzer, Kollega (Csiszár, 9.). Vezetőedző: Limperger Zsolt.

Fehérvár II: Gundel-Takács – Kojnok, Mocsi, Vágó, Major M. – Nikolov, Dinnyés – Pápai (Major E., 87.), Hadzic, Szalai P. (Tóth B., 91.) – Galacs (Monár M., a szünetben). Vezetőedző: Tímár Krisztián.

Gól: Melczer (64. – tizenegyesből), ill. Galacs (39.), Szalai P. (83.)

A koronavírus-járvány miatt zárt kapuk mögött megrendezésre kerülő szombat délutáni bajnokit az érdi ultrák közvetlenül a sporttelep mellől követték figyelemmel, így a hazai szimpatizánsoknak sikerült a szurkolásukkal egy kis színt vinniük a mérkőzésbe.

„Szükség is volt rá”, hiszen hiába játszott a listavezető mezőnyfölényben, komoly helyzetekből nem sok jutott a zöld-fehéreknek, az apróbb lehetőségek is inkább a fehérvári fiatalok előtt adódtak. A 12. percben Gundel-Takács előreívelt labdájával Szalai lépett ki, a fiatal játékos a tizenhatoson belülre érve ballal tüzelt, Kertész magabiztosan hárított. A 29. percben egy jobbról érkező beadás Dinnyést találta meg, ám a fejes nem sok veszélyt jelentett a hazai kapura. Kevéssel a fordulás előtt aztán rezdült az érdi háló: egy villámgyors kontra végén Galacs lépett ki, az előző fordulóban is eredményes támadó szépen zárta ki a védőjét, majd ziccerben remekül helyezett a jobb alsóba, 0-1.

A szünet után továbbra is jobbára a vendégek térfelén pattogott a labda. ­Negyedóra elteltével az addig jól záró vendégvédelem kihagyott, az ígéretes hazai kísérlet azonban jócskán elkerülte Gundel-­Takács kapuját. A 64. percben ismételte magát a történelem: az előző fordulóhoz hasonlóan most is egy fehérvári játékos kezezett a tizenhatosán belül: ezúttal Mocsi ért szerencsétlenül a játékszerhez, a büntetőt Melczer lőtte félmagasan a jobb sarokba. A 200 centiméter magas Gundel-Takács eltalálta ugyan az irányt, ám esélye sem volt hárítani, 1-1.

Nem tört meg, sőt a hajrában újra vezetést szerzett a Tímár-csapat. Egy labdaszerzést követően az első lövést még védte Kertész, ám a kipattanóra Szalai Péter érkezett, aki 12 méterről nem hibázta el a ziccert, 1-2.

Ezt követően mindent egy lapra feltéve rohamoztak az érdiek, a hosszabbításban még Kertész is előremerészkedett, de másodszor már nem sikerült egalizálni, 2015. szeptember 20-a után ismét legyőzte az Érdet a Vidi II.