Botos Zoltán aranyérme

Az Alba Volán SC sportlövői jól szerepeltek Budapesten, a Fehér úti lőtéren rendezett országos bajnokságon.

A Magyar Sportlövők Szövetsége a fővárosban bonyolította le a nemzeti versenyszámok 25–50 méteres bajnokságát, a viadalon az Alba Volán SC 15 fős csapata is indult. Az első napon a sportpisztoly 25 méter 20 pontlövés versenyszámot rendezték, csapatban a 60 év feletti korosztály férfiegyüttese ezüstöt, a felnőtt női csapat bronzérmet szerzett. A második versenynapon a központi gyújtású szám versenyzői mérték össze tudásukat, és Botos Zoltán a 60 év felettiek korosztályában 186 köregységgel bajnoki címet szerzett, ráadásként Szatmári Zsolttal és Balássy Sándor Károllyal 534 körös összeredménnyel csapatban is győztek. A női csapat is aranyérmes lett Benes Ibolya, V. Hedvik Judit és Pálfyné Tóth Erika összetételben.

– Ebben a korosztályban országos címmel még nem rendelkezett a szakosztályunk. A két éve elhunyt Gyarmati Géza fél évtizede nyert a 70 éven felüliek között, amúgy versenyzőnk még nem állhatott a dobogó legfelső fokán. Öröm, hogy csapatban is sikerült nyernünk – mondja Botos Zoltán, a szakosztály vezetője, egyben versenyzője.