Bosszús hangulatban utaztak haza a Vidi FC labdarúgói Angliából

A pontszerzésre is volt lehetősége a Mol Vidi FC-nek a Chelsea vendégeként, de elmaradt a bravúr. Vasárnap már az OTP Bank-liga labdarúgó NB I 10. fordulójában az MTK ellen vigasztalódhatnak a fehérváriak.

A világsztárok sokaságával felálló Chelsea FC 1-0-s győzelmet aratott a Mol Vidi FC felett az Európa-liga L csoportjának második fordulójában. A találkozót ugyan az angolok uralták, de csak a 70. percben találtak be. Ugyan­akkor a fehérváriak nem álltak messze a hatalmas bravúrtól, a pontszerzéstől a Stamford Bridge-en.

A Chelsea olasz szakvezetője, Maurizio Sarri kiemelte: az első félidőben sok gólszerzési lehetőségük volt, de nem tudtak betalálni. A második játékrészben aztán sikerült, így fontos három pontot szereztek – tette hozzá. Szerinte jó meccset játszottak egy jó ellenfél ellen, amelynek a kontratámadásaiban sokszor benne volt a veszély. Úgy vélte, tudnak ennél sokkal jobban játszani, és ezt a jövőben be is fogják bizonyítani.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

– Teljesen mindegy, hogy 1-0-ra vagy 4-0-ra kapunk ki, a lényeg, hogy továbbra sincs pontunk – mondta Juhász Roland, aki ezen az összecsapáson is remekül futballozott. – Van bennünk hiányérzet, mert nem azért jöttünk, hogy szimpatikus vesztesként menjünk haza. Voltak olyan helyzeteink, amelyekből lehetett volna gól, annak ellenére, hogy nyomás alatt volt a kapunk. Az utolsó percekben feljebb mentünk, letámadtuk őket, zavart okoztunk, ezekből az elemekből kell egy kicsit több. A játékunkkal elégedett vagyok, közel voltunk ahhoz, hogy ponttal távozzunk. Tiszteltek bennünket, pihentetni akarták Eden Hazard-t, de aztán mégis becserélték, hogy ritmust tudjanak váltani. Azt tudtuk, hogy a Chelsea mire képes, de kíváncsi voltam, hogy mi, mint csapat, hogyan megyünk bele egy ilyen párharcba. A védekezésünk rendben volt, a helyzetkihasználáson kell javítanunk. Meg kell tartanunk a szervezettségünket a következő, PAOK elleni nagyon fontos mérkőzésre – utalt már az L csoport állására Juhász Roland, hiszen a PAOK Szaloniki idegenben verte 4-1-re a BATE Boriszovot.

„Kikaptunk, így nem lehetünk boldogok”

– Jól éreztem magam az egész meccsen. Nem szabad idegesnek lenni, kapkodni, egy ilyen csapat ellen élvezni kell minden pályán töltött percet – mosolygott a kapus, Tomas Tujvel, akinek a 23. percben kellett először védenie, pedig akkorra már hatszor szállt a labda a kapuja felé. – Az elején komolyabb volt a nyomás, a labda pedig nagyon csúszott és szitált. Ahogy telt az idő, gondoltam, hogy lövünk egy gólt, vagy marad a döntetlen. Kovács István lövését néztem a kivetítőn a kapuból, ha egy kicsit erősebb, bemegy.

– Kikaptunk, így nem lehetünk boldogok. Jól játszott a csapat, jól védekeztünk, megvoltak a lehetőségeink is, kis szerencsével pontot szerezhettünk volna – értékelt a hasznosan játszó Fiola Attila. – A vártnál több helyzetünk volt, egyet illett volna berúgni. Mindenki bosszús szerintem. Elkerülhető gólt kaptunk, aztán pedig nagyon nagyot védett a Chelsea kapusa Kokó lövésénél.

– Vegyes érzéseim vannak, mert egyrészt kiváló meccset játszottunk, másrészt túl sok esélyt adtunk ellenfelünknek, amiből egyet kihasználtak – fogalmazott Marko Nikolics, a Vidi FC szerb edzője a találkozó utáni sajtótájékoztatón. – Szerdán azt mondtam, hogy harcosok vagyunk, akik éles meccset jöttek játszani, akkor is, ha nagyon tiszteljük a Chelsea-t. Azt is mondtam, hogy a hazaiak jelenleg benne vannak a világ tíz legjobb csapatában, ezt pedig most is tartom. Azért jöttünk, hogy hatást gyakoroljunk mindenkire, ez végül sikerült, de több nem, azaz pontot nem szereztünk. Egyszerűen túl sok helyzetet hagytunk ki, ez idegenben a Chelsea ellen nem fér bele. Gratulálok mindenkinek, aki pályára lépett, és külön gratulálok a szurkolóinknak, nagyon büszke vagyok arra, hogy milyen drukkolást nyújtottak. Hasonlót várok tőlük a vasárnapi bajnokin is.

Mert a hét utolsó napján – a jelenlegi helyezések alapján – rangadót vívnak a piros-kékek. Vasárnap 18 órakor az újonc és a 14 ponttal a tabella 4. helyén álló MTK Budapest alakulatát fogadja az egy meccsel kevesebbet játszó harmadik Vidi a Pancho Arénában.