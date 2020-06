Bosszantó döntetlen

A járványügyi korlátozások feloldása utáni időszak nem úgy alakult a MOL Fehérvár FC labdarúgócsapata számára, mint ahogy azt eltervezték a Sóstó mellett. A legfőbb feladatnak a motiváció visszaszerzése tűnik a Vidinél.

Azzal, hogy az OTP Bank Liga 29. fordulójában 2-2-re végzett a MOL Fehérvár FC az Újpest FC vendéglátójaként, az újraindult szezon hat tétmeccse során immár az ötödik döntetlenjét érte el, csak a Kisvárdát verték a piros-kékek. Május 23-a óta az elődöntőben esett ki a csapat a Magyar Kupában, a bajnokságban pedig ugyan ma még bízhat a matematikában, de szinte borítékolható, hogy az aranyérem újra a Ferencváros együtteséhez kerül.

Az Újpest ellen harcos volt a Vidi, kétszer is vezetett, Risztevszki öngólja és Nikolics Nemanja fejese jelentett előnyt, de nem sikerült győztesen megvívni a csatát. Ezt sem.

– Az első félidőben irányítottuk a találkozót, az Újpest nem vállalt fel kockázatot, kontroll alatt tartottuk azt a kevés támadást, amit vezettek. Az első gólunk után lett volna lehetőségünk arra, hogy megduplázzuk az előnyünket, de nem tudtuk lezárni a mérkőzést. Be kell vallani, remekbe szabott góllal egyenlített az Újpest. Ezután kívülről is látszott, hogy a játékosok mentek a győzelemért, újabb kockázatot vállaltunk, s ismét megszereztük a vezetést. Egy harmadik gólra viszont szükségünk lett volna, hogy a győzelem is meglegyen. Hiába tudtuk, hogy az Újpest tradicionálisan jó a rögzített helyzeteknél, mégis egyenlített. Úgy érezzük, a mutatott játék ellenére két pont ottmaradt a pályán – értékelt Joan Carrillo, a fehérváriak vezetőedzője, aki szerint a csapatnak hinnie kell magában.

– A helyzeteink megvannak, tehát nem az a probléma, hogy csak egy-egy akad, és várjuk, hogy mi történik. Ez igaz volt a Honvéd elleni és a vasárnapi mérkőzésen is, viszont a befejezések nem sikerülnek olyan mennyiségben, mint amennyiben szeretnénk. A minőség megvan a játékunkban, ezért ezt a támadó felfogást nem szabad feladni, s nem is szeretnénk, hinni kell magunkban.

Négy fordulóval a bajnokság vége előtt 11 pont a Vidi hátránya a Fradival szemben.

– A klubért, a szurkolókért kötelességünk a végsőkig küzdeni, minden lehetséges pontot begyűjteni. Akinek nincs motivációja a Debrecen ellen pályára lépni szerdán, az nyugodtan el is hagyhatja a klubot – reagált a tréner arra az újságírói felvetésre, hogy nincs-e fogytán a játékosok motivációja.

Pátkai Máté sem ment el szó nélkül amellett, hogy a kellő motiváció jelen helyzetben fontos pillére a győzelemnek.

– Bosszantó, hogy kétszer is vezettünk, s mégsem éltünk a lehetőséggel. Meg kellene most már tartanunk az előnyeinket, vagy éppen rárúgni a második, harmadik gólokat, hogy nyugodtabban tudjunk focizni – vélekedett a MOL Fehérvár FC válogatott középpályása. – Látszik, hogy több frissességre lenne szüksége a csapatnak, s akkor jönnének a plusz gólok is, s ennek tudatában hátul is koncentráltabbak lennénk. Úgy gondolom, mindenkinek elég motiváció kell hogy legyen, hogy bizonyíthatja: itt a helye, s a MOL Fehérvár FC-ben tud focizni a jövőben is. Mindenkinek saját magában kell megtalálnia a kellő motivációt. Csak akkor tudjuk győzelemmel lezárni a mérkőzéseket, ha ez sikerül mindenkinek.

Az NB I 29. fordulójának eredményei: Mezőkövesd–Honvéd 1-2; FTC–Kisvárda 1-0; ZTE–Paks 3-3; Kaposvár–DVTK 3-0.