Borította a papírformát a TóVill Kápolnásnyék, a Mór megtizedelte a Lajoskomáromot

A megyei I. osztályú labdarúgó-bajnokság 8. fordulójában zsinórban szállították a csapatok a meglepetéseket. A Kisláng megszerezte idei első győzelmét, ezt az eddig remeklő Bodajk bánta. Az Ikarus-Maroshegy pedig otthon vesztette el veretlenségét a TóVill Kápolnásnyékkel szemben.

Sárosd Kronos Sport–Sárbogárd 5-0 (2-0)

Sárosd, 150 néző.

Vezette: Stumpf Tamás.

Sárosd Kronos Sport: Rauf T. – Susa (Meszlényi), Hushegyi (Szabó E.), Vida, Szalai T. (Kargl) – Killer M., Takács M. (Dobsa), Kosaras, Szekeres, Kovács S., Szabó N. Vezetőedző: Arany Tibor.

Sárbogárd: Barabás – Gráczer B., Kókány, Kindl, Rodenbücher I. (Sükösd) – Lajtos, Luczek (Demeter), Gráczer G., Gyuricza – Mayer (Magda), Vagyóczki (Németh K.). Szakmai igazgató: Pajor László.

Gól: Susa (43.), Killer M. (45.), Kosaras (47.), Szalai P. (77.), Vida (80.).

Jók: az egész csapat, ill. Gráczer B.

Kezdeti tapogatódzás után a hazai csapat enyhe mezőnyfölényt harcolt ki, majd egyre erősödött nyomásuk, melyet a Sárbogárd a 43. percig hősiesen visszavert. Ekkor egy bal oldali beadás után a védők szabálytalankodtak Kovács Sándorral a 16-oson belül, a büntetőt Susa Krisztián magabiztosan értékesítette, 1-0. A 45. percben Kovács S. végzett el balról szögletet, erre Killer Máté érkezett a legjobb ütemben, és a kapuba bólintott, 2-0. A 47. percben Kovács S. bal oldali szögletét Kosaras Szabolcs közelről a kapuba fejelte, 3-0. A harmadik hazai gól után kijjebb jött a Sárbogárd, és az 58. percben 11-eshez jutottak. A labda mögé Gyuricza Kornél állt, de hibázott. A 70. percben Vagyóczki Patrik a kaputól 18 méterre szabadrúgást végzett el, lövése a felső lécről vágódott vissza a mezőnybe. A 77. percben Kovács S. továbbított Takács Márióhoz, ő egyből beadta a labdát középre, és a menetrendszerűen érkező Szalai Pál a kapu bal oldalába vágta a labdát, 4-0. A 80. percben Kovács S. kapott remek labdát Kargl Balázstól, lefutotta a védőket, majd középre sarkazott, jött Vida Tamás, és a kapus mellett a hálóba pofozta a labdát, 5-0.

Tudósított: Dérfi Zoltán.

Mór–Lajoskomárom 10-2 (7-1)

Mór, 200 néző.

Vezette: Kupi Zoltán.

Mór: Nagy M. – Bognár B. (Osgyán), Klémán M., Kosztolányi, Radács (Cseh) – Lattenstein (Macher), Ferencz, Varga B., Fodor Máté – Tar, Pataki. Vezetőedző: Kiss Máté.

Lajoskomárom: Lang – Szakáts, Vass, Sonkoly, Kovács P. (Németh Á.), Fodor Márton – Posta (Megyeri Á.), Gergye, Lakk – Czéhmeiszter, Kövecses.

Vezetőedző: Megyeri János.

Gól: Klémán M. (8., 27., 85.), Fodor Máté (34., 45., 80.), Ferencz (6.), Kosztolányi (12.), Lattenstein (41.), Varga B. (87.), ill. Gergye (41., 53.).

Jók: az egész csapat, ill. Gergye.

Már az első tíz percben magához ragadta a kezdeményezést a hazai csapat, Ferencz Bálint, majd Klémán Máté szerzett szépségdíjas gólt, 2-0. Folytatódott a gólgyártás, Kosztolányi Bence, ezt követően ismét Klémán M. talált be, 4-0. Nem állt le Kiss Máté együttese, és ezúttal a gólok is jöttek: Lattenstein Norbert büntetőből, majd Fodor Máté közvetlen közelről növelte az előnyt, 6-0. A 41. percben Gergye Krisztián szépített, és lőtte ki a rövid alsót, 6-1, majd a szünet előtt újra Fodor Máté juttatta a vendégek kapujába a labdát, 7-1. A fordulás után kissé alábbhagyott a hazaiak lendülete, így ismét Gergye Krisztián tudott kozmetikázni az eredményen, 7-2. Ahhoz, hogy a második félidőt is megnyerjék piros-feketék, az utolsó tíz percben szerzett három gól kellett. Így a 10-2-es végeredményt sorrendben Fodor M., Klémán M. és Varga Balázs gólja alakította ki. Hamar eldöntötték a mérkőzést a móri legények, egy igazi gólszüretet láthattak a bornapra kilátogató nézők.

Tudósított: Móri SE

Főnix FC–Enying 4-0 (2-0)

Székesfehérvár, 150 néző.

Vezette: Domak Ádám.

Főnix FC: Barsch (Romsics) – Sarok, Tölgyesi, Knausz (Madarász), Papp K. (Krán) – Adorján (Mayer), Rubos (Szegedi), Zoboki, Finta – Jófejű, Bognár I. Vezetőedző: Pavlik József.

Enying: Dobai – Kovács L. (Szőke), Keszler, Kalló, Boda (Varga B.) – Szalai K., Varga Á., Paluska, Csepregi (Király) – Halász (Virth), Kajtár (Bogár). Vezetőedző: Molnár Ferenc.

Gól: Krán (70., 81.), Adorján (27.), Jófejű (33.).

Jók: Krán, Zoboki, Jófejű, ill. senki.

Mány–Tordas FÉSZ Zrt. 2-3 (1-2)

Mány, 130 néző.

Vezette: Jakab Zoltán.

Mány: Szabó T. – Mészáros B., Nagy Sz., Rimele, Ország – Szűcs P. (Hajdú), Mészáros T. (Babály), Radovics, Bokros – Palkovics (Selmeczki), Veress. Vezetőedző: Pál Zoltán.

Tordas FÉSZ Zrt.: Cseresnyés – Csányi, Kanyó, Kőszegi A., Kerényi – Pongrácz, Szilágyi, Almási, Vörös F. – Hernádi, Cservenka. Vezetőedző: Korolovszky Gábor.

Gól: Mészáros T. (19.), Hajdú (81.), ill. Szilágyi (8.), Hernádi (17.), Csányi (90.).

Jók: Bokros, Nagy Sz., illetve Csányi, Cseresnyés, Hernádi.

Orkán erejű szélben futottak pályára a csapatok, melyek már a kezdéstől nem kímélték egymást kapuját, felváltva forogtak veszélyben a ketrecek. Az adok-kapokból a Tordas jött ki jobban, hiszen a hazai védelem hibáját kihasználva, Szilágyi Imre már a 8. percben vezetést szerzett, 0-1. A 17. percben Hernádi Ádám vágott szép mozdulattal egy levágódó labdát a mányi kapuba, 0-2. A 19. percben egy formás hazai támadás végén Mészáros Tamás gurította a vendégkapuba a labdát, 1-2. A második fél­időre harcosabb mányi csapat futott ki, sokszor kapujához szögezve, a célfutballal ope­ráló vendégeket. A veszélyes, de egyre szórványosabb tordasi kontrák mellett a Mány mindent megtett a fordításért. Az egyenlítő találat mégis a 81. percig váratott magára, ekkor egy 16-oson belül történt kezezést követően Hajdú Máté értékesítette a jogos büntetőt, 2-2. Ment előre a hazai gárda, de az utolsó passzok, vagy a jól romboló tordasi védelem akadályozta meg őket a gólszerzésben. A 91. percben egy előrevágott labdára Csányi Dávid robbant rá, és a védők asszisztálása mellett megszerezte csapatának a győztes találatot, 2-3. Közepes színvonalú mérkőzésen, két ellentétes félidőt láthatott a közönség. A csapatok, a szeles időben nem tudtak látványos focit produkálni, de a célfutballhoz a vendégek alkalmazkodtak jobban. A Mány több épített támadást vezetett, hétről hétre jobban játszik, de hibáit a vendégek kíméletlenül megbüntették, így az újonc első sikere még várat magára, annak ellenére, hogy győzhetett is volna…

Tudósított: Varga Mihály.

Ikarus-Maroshegy–Tóvill-Kápolnásnyék 0-2 (0-0)

Székesfehérvár, 190 néző.

Vezette: Kerkuska Miklós.

Ikarus-Maroshegy: Matócza – Békefi, Bíró (Andróczi), Makai, Dopuda (Kaszás) – Kovács L. (Csörgei), Bencze, Vadászi (Szabó P.), Kovács K. – Farkas G., Farkas D. Vezetőedző: Borsányi István.

Tóvill-Kápolnásnyék: Kalmár – Peng (Mátyus), Kharboutli Noor, Bakonyi (Kiss Á.), Ódor D. – Varga J., Csörge (Kutai), Pigler, Molnár G. – Zsigmond L. (Silhány F.), Eipl. Vezetőedző: Höltzl Richárd.

Gól: Ódor D. (80., 90.).

Kiállítva: Kharboutli Noor (70.).

Jók: senki, ill. Kalmár, Zsigmond L., Ódor D.

Az első félidő több komolyabb helyzetet nem tartogatott, a vendégcsapat próbált átlövésekből veszélyeztetni az enerváltan játszó Ikarus ellen. A második félidőre két cserével próbálta Borsányi István vezetőedző felfrissíteni csapatát, amely úgy tűnt, eredményre is vezethet. Az 55. percben Bencze Jánost ugratták ki jó ütemben, aki az egész mérkőzés során remekül védő Kalmár Adrián mellett eltolta a labdát, de a kapus még a lövésére visszaért, így hárítani tudott. A 70. percben egy buta szabálytalanságot követett el Kharboutli Noor Dániel, amely sárga lapos figyelmeztetést ért, számára ebből a másodikat, így a kiállítás sorsára jutott. Az Ikarus azonban nem tudta kihasználni az emberelőny adta lehetőséget, olyannyira, hogy egy szép akciót követően a nyékiek szereztek vezetést a 80. percben Ódor Dániel révén, 0-1. A 90. percben egy felívelt labdát követően jutott a labda ismét Ódor elé, lövését először még védte Matócza, a kipattanó viszont szerencsés körülmények között jutott a hálóba, 0-2. A vendégcsapat megérdemelten szerezte meg a három pontot, megszakítva ezzel az IKA hat mérkőzés óta tartó győzelmi szériáját.

Tudósított: Mezővári Balázs.

Kisláng–Bodajk 2-0 (2-0)

Kisláng, 150 néző.

Vezette: Czagány Zoltán.

Kisláng: Ányos – Kovács T., Juhász M., Árki (Kassai D.), Dudar K. – Simon I. (Tury-Nagy), Juhász J., Komlós, Kassai J. (Lévai) – Balogh Z., Willerding Zs. (Horváth Z.). Vezetőedző: Erdei István.

Bodajk: Csikesz P. – Orosz, Bregócs (Herczegh), Kovács J., Katona (Molnár T.) – Kővári B., Csikesz Z. (Joó), Nagy F., Dreska – Klein (Molnár M.), Kocsis D. Vezetőedző: Kovács Zoltán.

Gól Juhász M. (12., 17.).

Kiállítva: Dudar K. (85.).

Jók: az egész csapat, ill. Klein.

A 4. percben Balogh Zoltán és Juhász Márton kényszerítőztek, majd utóbbi centerezte középre a labdát, ahol Willerding Zsolt érkezett, azonban Csikesz Péter bravúrosan hárított. A 6. percben Juhász M. került ziccerbe, újfent minden tudására szüksége volt Csikesz Péternek. A 12. percben Juhász M. harcolt ki szabadrúgást, melyet Balogh Z. kiválóan emelt középre, Juhász M. pedig megszerezte a vezetőtalálatot, 1-0. A 17. percben szintén Balogh Z. beadását Juhász M. megint csak fejjel értékesítette, 2-0. A 21. percben Willerdinget indították a saját térfeléről, Csikesz P. kinn tartózkodott, így a kapu üresen állt, a hazai játékos azonban megtolta a labdát, a hosszú sarkot célozta meg, a labda a kapu mellett ment el. A 41. percben Balogh Z. egy csel után a hosszún érkező Willerdinghez ívelt, aki fejelt, de Csikesz P. bravúrral hárított. A 84. percben Joó Gergő ívelt középre, labdája lecsúszott, de majdnem így lett jó, mivel a felső lécről pattant ki. A 85. percben Dudar Krisztiánt állította ki Czagány Zoltán játékvezető, miután egy ven­dégjátékost meglökött.

Tudósított: Juhász Fanni.

Martonvásár–Ercsi Kinizsi 1-0 (1-0)

Martonvásár, 300 néző.

Vezette: Winklár Péter.

Martonvásár: Sebestyén – Szeidl, Szél, Füzér (Kővári F.), Lakakisz (Schäffer) – Neuvert, Waller (Lacza), Süle, Kovács P. (Balogh B.) – Beraki, Vörös M. (Kádár). Vezetőedző: Kovács Attila.

Ercsi Kinizsi: Hodula K. – Tolnai, Németh G. (Köntés), Bálint Á. (Kun), Jerzsabek – Reicheld, Holentoner, Schrick (Bognár B.), Tóth K. – Klauz, Szűcs O. (Kondreska). Vezetőedző: Lieber Károly.

Gól: Waller (11.).

Jók: Szél, Beraki, Waller, Füzér, ill. Bognár B., Reicheld.

A martonvásári klub 90. születésnapján a szurkolók várták, hogy a csapat a múlt heti bodajki botlást követően győzelemmel ünnepelje a jubileumot. Erre pedig az első percekben minden esély megvolt. A Marton középpályásai úgy tűnt, jó napot fogtak ki, szépen és pontosan gurult a labda lábról lábra. A 11. percben pedig gyönyörű támadást követően már gólt is ünnepelhettek a drukkerek. Vörös Milán tökéletes átadása után Waller Ar­thur Edwárd csinált egy cselt befelé és ballal a kapu jobb oldalába lőtt, 1-0. Alig öt perccel később újra emelte a hangját a lelátó népes serege, de Neuvert Álmos a nehezebb megoldást választotta, és két méterről mellé fejelt. A fordulás után is a Martonvásár alakított ki helyzetet, ráadásul a legnagyobbat a meccs során. Tanítani való módon épült az akció, Waller játszotta ki a szélre a labdát Füzér Zoltánnak, aki felnézett, és a középen üresen érkező Vöröshöz passzolt. Ő viszont az üres kapu helyett a kapufát lőtte telibe 6 méterről. A 62. percben újra Waller szállította a jó megoldást, középre húzta a labdát, de Füzér is csak a felső lécet találta el. Az Ercsi átvette az irányítást, előbb Reicheld Alex lőtt éles szögből amit Sebestyén István védett, majd ennél is nagyobb lehetőséget kapott a vendégcsapat. Süle Barnabás buktatta a csereként beállt, és felettébb virgonc Bognár Bencét, 11-es. A jobb alsóra célzott büntetőt Sebestyén hárította. A Martonvásár győzelemmel ünnepelt, viszont a jó játékkal azért adós maradt.

Tudósított: Szupkai Gábor.

1. Ikarus-Maroshegy 7 6 0 1 18-3 18

2. Sárosd Kronos S. 8 5 2 1 34-8 17

3. Martonvásár 7 5 1 1 10-4 16

4. Mór 6 5 0 1 23-12 15

5. Bodajk 6 4 0 2 9-7 12

6. Főnix FC 8 3 2 3 17-14 11

7. Ercsi Kinizsi 7 3 0 4 13-11 9

8. Kápolnásnyék 7 3 0 4 9-11 9

9. Sárbogárd 7 2 2 3 11-13 8

10. Tordas Fész Zrt. 8 2 2 4 15-20 8

11. Lajoskomárom 7 2 2 3 10-16 8

12. Enying 6 2 0 4 8-21 6

13. Kisláng 7 1 3 3 9-13 6

14. Dufk SE 6 1 1 4 7-28 4

15. Mány 7 0 1 6 11-23 1