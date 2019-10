Borítani a papírformát

A női kézilabda K&H Liga NB I. 6. fordulójában szomszédvári rangadót játszik az Alba Fehérvár KC a tavalyi bajnokság bronzérmese, a Siófok KC vendégeként szombat este 18 órakor a Kiss Szilárd Sportcsarnokban.

A két csapat nemcsak az alapszakaszban, hanem egy időben a rájátszásban is rendszeres partnere volt a másiknak, így a mostani lesz a 29. egymás elleni bajnoki összecsapásuk. Ezzel elmondható, hogy a vendéglátók az Alba FKC ellen vívták a legtöbb élvonalbeli meccsüket, melyeken a mérleg 16 siófoki győzelem, 1 döntetlen és 11 fehérvári siker.

A közelmúlt mérkőzéseinek az ellenfél fölényét mutató mérlege és a siófokiak bombaerős játékoskerete alapján a mai találkozón is a házigazdák tűnnek a hatvan perc esélyeseinek. Ugyanakkor az Alba FKC egy hete remek teljesítménnyel győzte le hét góllal a Kisvárdát, és ez azért jó alapot adhat ehhez a párosításhoz is. Ahogy az idény több összecsapásán, ezen a mérkőzésen Rózsás Josephine volt a gárda egyik motorja.



– Nincs félnivalónk, ugyanazt a játékot kell produkálnunk, mint amit a múlt héten. Belevágunk a közepébe. A Siófok erejét nem kell külön ecsetelni, hiszen nem véletlenül EHF-kupa győztesek, de mi mindent meg fogunk tenni azért, hogy egy nagyon jó mérkőzést lássanak a szurkolóink – hangsúlyozta az Alba Fehérvár KC irányítója.

A saját nevelésű Besszer Boglárka idén kapott először lehetőséget Deli Rita vezetőedzőtől, a játékos élni tudott a bizalommal, és egyre több játékpercet töltött a parketten az utóbbi fordulókban.

– Nehéz mérkőzésre számítok, mert minden poszton nagyon jó játékosai vannak ellenfelünknek, melynek kerete talán még erősödött is tavaly óta, viszont a Kisvárda ellen elért győzelmünk mellettünk szól. Abból sokat meríthetünk, ugyanolyan összeszedetten kell védekezni, mint legutóbb – fogalmazott a fehérvári átlövő.