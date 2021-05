Bordás Beatrix kijavítaná a hibákat

Vasárnap ért véget a 15 érmet (öt arany, négy ezüst, hat bronz) hozó vizes Európa-bajnokság Budapesten. A kontinensviadalon egyedüli fehérváriként Bordás Beatrix vett részt, 50 méteren két számban, gyors-, és pillangóúszásban indult a Hullám 91 úszója.

Bordás Beatrix a vizes Eb-n először 50 méter gyorson állt rajtkőre, ahol hiába úszta élete egyik legjobb idejét ezen a távon, nem jutott be a középdöntőbe. A kontinensbajnokság utolsó előtti napján 50 méter pillangón volt érdekelt a Hullám 91 úszónője, aki az előfutamokban a 19. legjobb időt teljesítette, amivel azonban úgy tűnt, nem jut tovább a középdöntőbe. Mint később kiderült, Bordás a visszalépések miatt mégis úszhatott a legjobb 16 között. Mindezt a fehérvári versenyző épp az uszoda felé tartva, másfél órával a futam rajtja előtt tudta meg.

– Mindenképpen meg kell jelenni a középdöntők előtt is, még ha nem is volt elég az idő a bejutáshoz – nyilatkozta Bordás Beatrix. – Mi is épp az uszoda felé tartottunk, direkt később is indultunk, mivel úgy volt, hogy nem vagyok érdekelt a futamban. Van egy rutinom a verseny előtt, két és fél órával a kezdés előtt már a helyszínen szoktam tartózkodni. Most másfél órával a szám előtt indultam el az uszodába, majd a buszon jött a hívás, hogy vállalom-e a szereplést. Nem volt egyszerű hirtelen átkapcsolni, de jól éreztem magam.

Bordásnak nem sikerült továbbjutnia a döntőbe, de felszabadult versenyzése biztató jel a következő hetekre, hónapokra nézve.

– A technikai hiányosságaimon mindig lehet csiszolni, és ez jó dolog, hiszen ameddig van min javítani, addig van előrelépési lehetőség. Azzal anno nem lehetett sokat kezdeni, amikor szétizgultam magam, és szenvedés volt az egész. Most felszabadult voltam, végre az első olyan nagy versenyen vehettem részt, amikor jól éreztem magam. Ott volt velem végig az Eb-n a párom, Vaszjunyin Artyom is, aki az edzőm, Sárdi Ákos mellett a felkészülésben is besegített.

Bár az 50 méteres gyors­úszásban az olimpiai B szinttől, azaz akár a tokiói indulástól sem áll messze az időeredményét nézve Bordás, az idei év terveiben a rövid pályás nemzetközi események és a jövő nyári világbajnoki szintidő is szerepel.

– Amíg az olimpiai kereteket le nem zárják, addig megpróbálok mindent. Szeretném élvezni az úszást, ha kijön belőle egy megfelelő idő, akkor nagyon boldog leszek, de nem akarok egyáltalán rágörcsölni erre. 15 évesen, amikor elkezdtem pillangón úszni, akkor az ötkarikás álmokat eltemettem magamban, hiszen nem olimpiai szám. Nehéz így, hogy a felkészülési körülményeim továbbra sem ideálisak, sem anyagilag, sem a medencehelyzet nem optimális, de utóbbi a kinti medence megnyitásával megoldódhat – mondta a 29 éves úszó, majd a jövőbe tekintett. – Ha nem is sikerül az olimpia, mindenképpen szeretném majd a jövő nyári világbajnokságra megúszni a kvalifikációs időt, továbbá készülünk az év végi rövid pályás Európa-, és világbajnokságra. Hosszú pihenőt nem tervezünk a közeljövőben, hiszen van min dolgozni, és lesz mire készülni.