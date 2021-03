Bolla lőtte a becsületgólt

Magyarország U21-es labdarúgó válogatottja immár tét nélkül nézett farkasszemet Hollandia legjobb ifjoncaival az U21-es Európa-bajnokság utolsó csoportmeccsén.

Ezt ne hagyja ki! Egyre inkább elveszti a működése feletti kontrollt a BKV

Csak a hollandoknak számított a végeredmény. A magyar U21-es válogatott számára már a románoktól elszenvedett 2-1-es vereséggel világossá vált, hogy nem léphet tovább a csoportból. Azonban Hollandia Romániával és Németországgal is ikszelt, így a tulipánosoknak korántsem volt mindegy, hogyan végeznek a Sóstói Arénában. Persze, Gera Zoltán együttese is legjobb tudása szerint kívánt futballozni, de papíron teljesen esélytelen volt az ellen a csapat ellen, melynek játékosai az Ajaxban, a Paris SG-ben, a AZ Alkmaarban, a PSV Eindhovenben, Fenerbahce-ben, a Lille-ben, vagy éppen az RB Leipzigben pallérozódnak.

„Gyerünk gyerekek! Figyelj!” – harsant a Budafok kapusának, Bese Balázs kiáltása közvetlenül a kezdő sípszó előtt, s a társak már az első percben kapu elé kerültek egy szabadrúgás nyomán, Mocsi fejesét azonban könnyedén fogta az Ajax portása, Scherpen. Aztán persze átvette az irányítást a narancsmezes holland csapat, de lendületes labdajáratásuk mellett arra is felfigyelhettek a mieink, hogy a hollandok bal oldalán Bakker könnyedén zavarba hozható. Ellenben Dani de Wit igen határozott volt, még akkor sem vesztett önbizalmából, mikor Justin Kluivert centerezésénél luftot rúgott a tizenegyespontnál. Gera Zoltán alakulata sokkal bátrabban futballozott, mint tette azt az ugyancsak sztárok sorát alkalmazó németek ellen. Skribek Alen megugrására kellett kivetődnie a kapusnak. Mocsi parádés indítása után Skribeket rúgták fel hátulról épp a lövés pillanatában, de a svájci bíró nem ítélt tizenegyest, csak szögletet… Besének már egy látványos vetődést is be kellett mutatnia, a védelem hibájából került vissza a labda Boaduhoz, aki ívelt, a Fenerbahce középpályása, Kadioglu pedig fejelt, nagyot védett a magyar hálóőr. Mint ahogy Dani de Wit célt tévesztett fejesét követően Myron Boadu kemény lövésénél is, egyre veszélyesebbé vált Hollandia. Fél óra elteltével az eindhoveniek játszottak össze: Teze alapvonali ívelését Gakpo fejelte esernyőben a kapu mellé. Már nem jutottak át a magyar fiatalok a felezővonalon, folyamatos nyomást gyakoroltak a hollandok, így már az is tapsot ért, ha Skribek lövéshez jutott Bolla passza után, labdája jócskán fölé szállt. A szünet előtt Dani de Wit villant, sokkoló egyérintős passzjáték után lépett ki Gakpo labdájával, s 10 méterről helyezett a hálóba, 1-0.

Hollandia mestere, Erwin Van de Looi három helyen is változtatott, de nem a friss emberek sodorták tovább az ifjú oranjéket. Mocsi lökte fel a büntetőterületen belül Gakpo-t, a tizit pedig az alkmaari Myron Boadu helyezte a kapu közepébe, 2-0. Ezután frissített Gera Zoltán, hármat is. Azonban nem változott sokat a „mozi”: Gakpo előbb zseniálisan átléett egy felpasszt, a Boadutól visszakapott lasztit pedig 18 méterről nagy erővel lőtte a jobb alsóba, 3-0. A 65. percben szépített Magyarország, Botman szabálytalansága miatt helyezhette a labdát a tizenegyespontra a fehérvári Bolla Bendegúz, ahonnan aztán a jobb felsőbe vágta, 3-1. Cody Gakpo nem akart leállni, az addig gólt és gólpasszt jegyző holland a 70. percben negyedik góljukat lőtte, 4-1. A legvégén Botman tette fölényessé a különbséget (5-1), majd Brian Bobbey találata igazán kínossá tette a búcsút, 6-1.

Jegyzőkönyv Hollandia U21–Magyarország U21 6-1 (1-0) Sóstói Stadion, nézők nélkül. V.: Sandro Schärer (svájci)

Hollandia: Scherpen – Teze (Zeefuik, a szünetben), Schuurs, Botman, Bakker (Malacia, a szünetben) – Harroui – Gakpo (Dilrosun, 82.), Kadioglu (Ekkelenkamp, 82.) – Kluivert (Brobbey, a szünetben), Boadu, D. De Wit. Szövetségi edző: Erwin Van De Looi

Magyarország: Bese – Bolla, Varju, Mocsi, Huszti (Deutsch, 53.) – Hinora (Csonka, 53.), Kata – Mezei (Palincsár, 89.) – Skribek (Szendrei, 53.), Bárány (Biró B., 63.), Bukta. Szövetségi edző: Gera Zoltán

Gól: Bolla (65. – tizenegyesből), ill. de Wit (42.), Boadu (47. – tizenegyesből), Gakpo (58., 70.), Botman (88.), Brobbey (89.)

Sárga lap: Huszti (48.), Bárány (62.) ill. Boadu (35.), Botman (65.)