Bolgár élcsapat érkezik a Gáz utcába

Szerdán 18 órakor a Lukoil együttese érkezik az Alba Regia Sportcsarnokba a férfi kosárlabda Európa Kupa J csoportjában. Mindkét brigád vereséggel kezdte a második kört.

Egyik gárdánál sem a terveknek megfelelően alakultak az elmúlt napok: a Lukoil Levszki az Alba Fehérvárhoz hasonlóan kikapott hazája bajnokságában a hétvégén. Utóbbiaknál ez a vereség a szakvezető, Dzu nics Braniszlav állásába ke rült. A koronázóvárosiak a tizennégy csapatos magyar pontvadászatban visszacsúsztak a csalódást keltő 11. helyre. A Paks elleni 88-74-es hazai zakót követően a nyár óta a kék-fehérek U20-as alakulatát dirigáló Jesus Ramirezt ültették a kispadra.

Hétfőn késő délután a vezetőség szerződést bontott az amerikai hátvéddel, Jacobi Boykins-szal, helyén a szintén tengerentúli Martin Zeno bizonyíthat a folytatásban. A rutinos, 33 éves bekk Romániában és Finnországban is a liga legértékesebb játékosa volt közelmúltban. Boykins viszont hiába remekelt hazája egyetemi bajnokságában, Fehérváron sajnos nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, múlt szombaton negyedik szabálytalansága után önkényesen az öltözőbe vonult, csak egyik társa unszolására tért vissza a játéktérre. Zeno szerdán mutatkozik be az Alba színeiben, valamint lesz egy nagy visszatérő, a csapatkapitány, Lóránt Péter is, aki térdműtétje után másfél hónappal teljes értékű edzésmunkát végez.

Az évtizedeken át Levszki Szófiaként szereplő, az olajos főszponzor nevét csak nem régóta viselő bolgár ellenfél ugyan a hétvégi bajnokit elveszítette, de így is vezeti a tabellát. Szombaton nyolc győzelem után először buktak, amikor 90-83-ra kikaptak a Szpartak Pleventől. A FIBA Europe Cup első körében a Fehérvár által kétszer legyőzött – a sorozatból ezzel ki is pottyanó – Rilszki Szportiszt 7/2-es mutatóval következik a második helyen, a nemzetközi kupában szintén a Fejér megyeiekkel szereplő BC Balkan 6 győzelemmel és 3 vereséggel a 4. a bolgár táblázaton.

A Nemzetközi Kosárlabda-szövetség második számú sorozatában az albások 88-82es, hosszabbításos vereséget szenvedtek Botevgrádban a múlt héten. A J csoport másik, szerdai párosításában az izraeli Ironi Ness Ziona társasága meglepetésre idegenben nyert a Lukoil Levszki ellen 98-89-re. Tehát nincs jó passzban a mai rivális sem, a vendégek is szeretnének visszatérni a korábbi ösvényre, amely sikerekkel volt kikövezve.

