Bogár János, az élő legenda

Szombaton rendezik meg a nagy hagyományokkal bíró Négy évszak maratont a városban, melynek lényege, hogy a 42 kilométeres maratoni távot összesen egy év alatt futják le a résztvevők, egy-egy évszakra lebontva. Ebből az alkalomból pedig a verseny egyik szervezőjével, Magyarország egyik legeredményesebb ultramaratoni futójával beszélgettünk.

Mindig különleges olyan sportolóval találkozni, aki ennyire elhívatott. Bogár János esetében nyugodtan kijelenthetjük, hogy ennél már jóval többről van szó. Számára minden a futás körül forog, otthona egy díszterem, telis-tele különböző futórelikviákkal.

Legbecsesebb kincse a Spartathlon sarlója, amelyet csak győztesek vagy veteránok kaphatnak meg. És igen, neki van egy ilyen felbecsülhetetlen tárgya. Ugyanis 1991–2018-ig ő volt az egyetlen olyan magyar férfi, akinek a neve a spártai főutca márvány­oszlopára volt vésve, miután megnyerte a legendás Spartathlont (246 km-es táv Athén és Spárta között), ahol 24 óra 15 perc 31 másodperces idejével több mint másfél órát vert a második helyezettre. Azonban 2019-ben újabb honfitársa csatlakozott az elit klubhoz, méghozzá Bódis Tamás.

Talán nem véletlen, hogy ma is gyakran előfordul Bogár Jánossal, hogy a 29 évvel ezelőtti győztes, ma már orrban levágott Adidas suhanójában megy ki edzeni. Felkeresésemre is szívesen nosztalgiázott és emlékezett vissza a karrierje elejére, a kezdetekre.

– Mint minden magyar fiú, én is a focival kezdtem. Imádtam, de nem a labda miatt, hanem, hogy futhattam. Nem volt nálam gyorsabb a pályán, bár technikailag voltak hiányosságaim. 1982-ben aztán rajthoz álltam a Futapest Vivicitta versenyen, amely teljesen magával ragadott. Ekkortájt került a kezembe Schirilla György futókönyve. Ő egy igazi motivátor, példakép, egyszerűen hihetetlen, amit elért.

Szívbetegnek született, akinek az orvosok azt mondták, örüljön, hogy él, erre tessék, Magyarország első számú „egészségőrévé” vált, szuper-hosszútávfutó lett, aki minden évben átúszta a jeges Dunát. Őt olvasva, figyelve megfertőződtem örökre.

Ahogy fogalmazott, számára a futás a mindenséget jelenti, immáron több évtizede. Hiába Spartathlon-győztes és 24 órás Európa-bajnok egyben, egy élő legenda, mégis szerény maradt. Madárcsontozatáról, a már említett orr­ban levágott cipőjéről vagy éppen a több mint 20 éves zöld Mercijéről bárki felismerheti. Apropó Merci, ez is egy olyan relikvia, amelytől semmi pénzért nem válna meg, amelyet Magyarország legnagyobb ultramaratoni versenye, a Bécs–Pozsony–Budapest-szupermaratoni győzelméért kapott.

Párja, Varga Ildikó Pusztaszabolcsról származik, így előszeretettel futnak együtt a Velencei-tó környékén, nem mellesleg egyik szervezője kedvesével a Négy évszak maratoninak. Tapasztalataikkal segítik a pusztaszabol­csiakat.

Az ötletes versenysorozat 16 évvel ezelőtt indult útjára először Ádám László, a pusztaszabolcsi testnevelő tanár szorgalmazására.

Lényege: a 42 kilométeres maratoni távot összesen egy év alatt futják le a résztvevők. Így egy-egy évszakban az adott versenynapon 10,4 kilométert kell megtenniük a sport szerelmeseinek, ami azt jelenti, hogy 4 forduló alatt összegyűlik a maratoni táv, azaz a 42,196 km. A hétvége szombatján pedig az utolsó, őszi etap következik.

– A pandémia miatt a tavaszi fordulót májusban virtuális formában lehetett teljesíteni, most pedig jön a zárás, immáron kinti körülmények között. A rajt szombaton 10 órakor lesz Pusztaszabolcson, a könyvtár és a művelődési ház előtt. Fontos, hogy nemcsak a futás szerelmeseit, de a bicajosokat is várjuk, ugyanis a Napraforgó Klub–Magyar Rákellenes Liga szervezésében kerékpáros menet is lesz kék szalaggal a férfiegészségért.