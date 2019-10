Biztos alapot jelentenek hálóőrei a Fehérvár számára

A hetedik helyre küzdötte fel magát a Hydro Fehérvár AV19 az osztrák jégkorong-bajnokság tabelláján.

Nagyot fordult a világ, vagy legalábbis annak a Raktár utcára eső szeglete, az elmúlt két hétben! A Hydro Fehérvár AV19 sorozatban hat elveszített mérkőzés után talált vissza a győzelem ösvényére, és nem is akárhogyan: időrendi sorrendben haladva a listavezető Red Bull Salzburgot idegenben, a nagy rivális Vienna Capitalst itthon, a tavalyi alapszakaszgyőztes Grazot idegenben, míg a címvédő, osztrák rekordbajnokot ismét hazai jégen győzték le. Veretes névsor, ilyen kvalitású ellenfeleket pedig nem lehet olyan könnyedén legyűrni, tökéletesen összehangolt csapatmunka szükségeltetik hozzá.

– A csapat nevében szeretnék megköszönni minden dicséretet, hiszen mindenki száz százalékban odatette magát az elmúlt mérkőzéseken – kezdte nyilatkozatát szerényen Kor-

nakker Dániel, aki a két idegenbeli siker alkalmával nyújtott pazar, előbb 95, majd 92 százalékos teljesítményt a fehérvári kapuban. – Salzburgban nagyon kellett a három pont, de nem „én” szempontból gondoltam arra a találkozóra, hanem úgy, hogy minden játékoson az öltözőben érezni lehetett, hogy nyerni szeretne, ki volt már éhezve a társaság a sikerre. Ami fontos volt számomra, hogy ki tudjam zárni azt a tényezőt, hogy egy vereségi sorozatban vagyunk, és arra koncentráljak, ami a feladatom: a korongot kivédeni. Grazban pedig szerintem az egész mérkőzésen jobbak voltunk, mint az ellenfél. Volt egy rövidzárlat, ahol gyorsan kaptunk két gólt, de szerencsére a húzóemberek lendületbe tudtak jönni, és sikerült megfordítani a találkozót.

– Kornakker Dániel minden kétséget kizáróan bebizonyította: nagyszerű játékra képes ezen a magas szinten is – nyilatkozta Hannu Järvenpää vezetőedző. – Márpedig amikor egy csapat hálóőre magabiztos, az átragad a csapattársakra is, ez történt Salzburgban és Grazban, na és persze itthon is, hiszen Michael Ouzas is nem egyszer emberfelettit nyújtott a kapuban (múlt vasárnapi teljesítményének köszönhetően a forduló legjobb játékosának is megválasztották – a szerk.). Sokat beszéltünk arról a csapattal, hogy különböző szituációkban, akár előnyben, akár hátrányban mit kell csinálnunk, és a válasz egyszerű: mindent ugyanúgy. A legfontosabb, hogy ha gólt kapunk, a következő cseréknek biztosan kell állniuk a lábukon, mindenféle kirívó húzás nélkül. Fel kell szabadítani a saját kapunk elől, beütni mélyen az ellenfél harmadába, és onnan építkezve kell újra megtalálni a ritmusunkat. Ami a fiatalokat illeti, mind Reisz Áron, mind Szita Donát nagyban hozzájárult a sikerkehez. Nem csak a mérkőzéseken, az edzéseken nyújtott teljesítményükkel is teljes mértékben meg vagyok elégedve. Rengeteg jó szokással és profi munkamorállal rendelkeznek, ami a kiváló társakkal való felkészüléssel kiegészülve hozzájárul, hogy jobb játékosokká váljanak.

Azt gondolom, hogy sikerült kiküszöbölnünk azokat a hibákat, amiket a vereségek során elkövettünk – mondta a tavalyi formájához lassan visszatérő Erdély Csanád. – A csapat erejét jól mutatta, hogy egy idegenbeli mérkőzésen sikerült megszakítani a rossz

sorozatot, amikor a hazai csapat nagy nyomást helyezett ránk. Átszakadt egy gát a csapatban, elhittük, hogy képesek vagyunk akár több gólos hátrányból felállni, és ezt a lendületet vittük tovább. Nagyon nagy különbség, hogy úgy tudjuk játszani a bekapott gólok utáni első cseréket, ahogy szeretnénk, megpróbálunk előnyt kovácsolni még a rosszabb szituációkból is. Úgy tűnik, ez a szisztéma működik, és azon dolgozunk, hogy a lehető legtovább húzzuk ezt a jó szériát.

Erre minden esélye meg is van a Fehérvárnak, hiszen vasárnap az utolsó előtti Innsbruckhoz látogatnak, ám jövő kedden újabb komoly megmérettetés következik: a negyedik helyen álló Villach érkezik majd a Raktár utcába.