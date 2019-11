Biztos alapokra épít Dezső Kata

Élete eddigi legnagyobb versenye vár Dezső Katára, aki a kazahsztáni világbajnokságon mutathatja be karatetudását.

December 7-8-án, Kazahsztán tavaly átkeresztelt fővárosában, Nur-Szultanban rendezik a 4. KWU Kyokushin Karate Világbajnokságot, ahol a piros-fehér-zöld lobogót három karatéka képviseli majd. Kotuly Zoltán és Zsiga Zsolt mellett a harmadik tatamira lépő sportoló pedig Dezső Kata, a Fehérvár Karate Akadémiasikert sikerre halmozó növendéke lesz. A megmérettetésre való felkészülésről, illetve a magyar delegáció esélyeiről az 1999-es születésű ifjú karatéka nyilatkozott.

Hogyan értékelné az eddigi felkészülést?

– Úgy gondolom, hogy egy jó felkészülésen vagyok túl, aminek része volt egy alapozó tábor, illetve egy orosz mester is volt nálunk, akitől szintén sokat tanulhattam – kezdte értékelését a fehérvári versenyző. – Horvátországban egy nemzetközi, felkészülési tornán is részt vettem, ahol kedvező eredmény született, úgyhogy magabiztosan utazhatok el Kazahsztánba.

Milyen elvárással, reményekkel utazik majd?

– Ez az első világbajnokságom, és nagyon erős mezőny jött össze a női –55 kg kategóriában, hiszen a KWU-n belül négy szervezet is képviselteti magát. Mindenképpen szeretnék legalább egy mérkőzést megnyerni, de egy harmadik hely megcsípésében is reménykedem. Az ellenfelek sorsolásán is sok múlik, ott dől el igazán, hogy mekkora esélyem lesz egy kimagasló eredmény elérésére. A 16-os tábláról indulva az elsőségért szerencsésebb esetben „csak” három küzdelmet kell megnyerni, egyéb esetben négy ellenfelet kell legyőzni az aranyéremért. Bár hárman is ott leszünk Magyarországról, csapatverseny itt nincs, úgyhogy mindenki úgymond csak önmagáért küzd majd. A két fiúversenyzőnktől legalább egy dobogóra számítok, hiszen bár náluk sokkal keményebbek a küzdelmek, ők is kellőképpen felkészültek.

A világbajnokságon való jó szereplésen kívül milyen céljai vannak a közeljövőre?

– Decemberben véget ér a szezon, és jövő január közepétől kezdjük újra a versenyzést. Először a felnőtt magyar bajnokságon fogok szerepelni (idén ezüstéremmel zárt – a szerk.), utána pedig márciusban az IFK szervezetünk súlycsoportos világbajnokságára utazunk, ott szintén jó eredményt szeretnék elérni. Nyáron pedig fekete övre szeretnék vizsgázni, ott a versenyzés tehát majd egy kis időre szünetel.