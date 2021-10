Biztatóan kezdte a szezont a DKSE

A férfi extraliga nyitányán nagyon küzdött a DKSE, de a végén a MAFC vitte el a három pontot.

A DÁG elleni Magyar Kupa selejtezőjének első meccse után a DKSE röplabda csapata a MAFC-BME ellen kezdte meg a 2021-2022-es szezont a röplabda Extraligában. A nyár folyamán mindkét csapat kerete alaposan megváltozott, de míg a fővárosiak kerete a tavalyihoz képest erősödött, a DKSE megfiatalodott. Így utóbbiak célja a tisztes helytállás volt.

Tapintható volt a feszültség az újvárosiakon a találkozó előtt, hiszen az Extraliga rajtján a kitűnő erőkből álló MAFC ellen kellett bizonyítani. Bíztató kezdés után (3:2) a folytatás is remek volt, hiszen két pontos is volt a DKSE előnye (9:7). Ez azonban gyorsan elfogyott (10:10), viszont ezt követően fej-fej mellett haladtak a felek (14:14). 16:15-ös állásnál Nagy Péter, a vendégek edzője a második idejét kérte ki, de játékukban ez sem hozott változást (19:19). A végjáték is szoros volt (21:21), nagy izgalmakkal, és ráadással (25:25), melyet végül a DKSE nyert 27:25-re!

Fordulás után Kecskeméti Bálinték érthetően mosollyal tértek vissza a pályára, hiszen az első szett álomszerű volt. A fiúk ezt az érzést vitték tovább (4:3), itt azonban két rossz megoldás kissé megfogta csapatot, melyet azonnal kihasznált a MAFC (4:6). Szabó Barna nyitott rendre jókat (4:10), de a DKSE megpróbált innen visszajönni. A meccs legszebb labdamenetét is az újvárosiak nyerték (8:10), ám mielőtt közelebb értek volna, megrázta magát a fővárosi csapat (8:14). Innen sikerült ellépnie a DKSE-nek (10:15), valamint harcos játékkal faragni a hátrányból (13:16). A végjáték előtt ismét nyílt az olló (13:18), és ezt a különbséget nagy akarással sem sikerült ledolgozni (20:25).

A harmadik szett eleje szoros csatát hozott, melyből jól jöttek ki az újvárosiak (6:4), de hétnél utolérték őket Nagy Péter tanítványai (7:7). A hatalmas szívvel játszó újvárosi csapat szorosan tapadt ellenfelére (11:11), és extra erőt beleadva játszva gyűjtötte a pontokat. Hibák azért becsúsztak, melyeket örömmel fogadott a MAFC (14:16). Négy pontos hátrányuknál kérte ki második idejét Tomanóczy Tibor (14:18), és bár a 14-ről sikerült ellépniük, előnnyel mégis a vendégek érkeztek a végjátékra (18:20). Az előnyüket megőrizték, és fordítottak a mérkőzés állásán (21:25).

A negyedik játék elejére is maradt ereje a DKSE-nek (4:2), ekkor azonban Szabó Barna hozta a pontokat a MAFC-nak (6:6). Voltak remek pontjaik, és elrontott labdáik is, de ez jellemezte a másik oldalt is (9:10). Egy azonban biztos volt, a fiúk maximálisan odatették magukat minden labdamenetben (11:13). Így Hatvany Zsolt is, aki ismét igazi vezér volt (13:13). A vezetést Farkas László ász nyitása hozta meg (17:16), ezt azonban hamar visszavették Gomezék (17:18). Megint Szabó Barna vette hátára a MAFC-ot (19:21), ráadásul ő zárta le a meccset (21:25).

Tomanóczy Tibor vezetőedző: Küzdöttünk, ahogy tudtunk és játszottunk egy vállalható mérkőzést. Mindezt úgy, hogy az U19-es csapatforduló miatt nem tudtuk az erőinket átcsoportosítani, ezért nyolc játékost tudtunk nevezni. Szégyenkezni valónk nincs. Nagyon örülök, hogy a játékosok ilyen hozzáállással, mentalitással játszottak, és bízom abban, hogy erre a játékra alapozhatunk majd, hogy tovább tudjunk fejlődni.

DKSE – MAFC-BME 1:3 (27:25, 20:25, 21:25, 21:25)

Vezették: Kiss Zoltán Attila és Mezőffy Zsolt Tibor, vonalbírók Szalai Pálma és Mezőffy Emília Anna

DKSE: Farkas László, Tamási Dávid, Kisházi Valentin, Laczi Dominik, Hatvany Zsolt, Kecskeméti Bálint, Sümegi Kristóf András (liberó). Cserék: Tajti Olivér. Vezetőedző: Tomanóczy Tibor

MAFC-BME: Eke Péter, Gomez Galvez Julio Alberto, Csoma Krisztián, Szabó Barna, Krupánszki Olivér, Pápai Péter (liberó). Cserék: Benkő Balázs, Szabó Balázs, Jani Valeriev Georgiev, Szabó Bence, Bozóki Bendegúz (liberó). Vezetőedző: Nagy Péter