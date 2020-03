Biztató meccsek után gyengébb teljesítmény jött

Az elmúlt öt szezonból negyedik alkalommal maradt le az Erste Bank Eishockey League rájátszásáról a Hydro Fehérvár AV19.

Hullámzó szezonon vannak túl a Fehérvár játékosai és szurkolói, hiszen azután, hogy az augusztus végi Szuperkupa-döntőt 4-3-ra megnyerte a Volán a Fradi ellen, előbb a Magyar Kupa-döntőt bukták el ugyancsak a zöld-fehérek ellen (3-6), majd az EBEL rájátszásáról maradtak le Kógerék mindössze három ponttal. A középszakaszba két bónuszponttal érkező fehérváriak bár két alakalommal is legyűrték a végül rájátszásba kerülő Linzet és Znojmót, a sereghajtó Innsbruck és Dornbirn kettős ellen mindössze három pont jött össze – ennyivel pedig nem lehet playoffba kerülni. A sikertelenül megvívott Magyar Kupa-döntőt követően Antti Karhula, Hannu Järvenpää másodedzője vette át az együttes irányítását, ám vele sem sikerült kiküszöbölni a hullámzó teljesítményt.

– A játékosokkal és a menedzsmenttel is át fogjuk beszélni a szezon tanulságait, és megpróbálunk majd egy olyan összesítést végezni, amely segít majd a következő szezonra való felkészülésben. Voltak kiváló mérkőzéseink a szezon során, amikor a liga legjobb csapatait is le tudtuk győzni, aztán pedig sorra következtek azon találkozók, amikor gyenge teljesítményt nyújtottunk – nyilatkozta a 2021-ig szerződés alatt álló finn vezetőedző. – Nem tudtunk konzisztensen játszani sem az alapszakasz 40, sem a középszakasz 10 mérkőzése során. A Dornbirn elleni 9-1-es győzelem utáni vereség vízválasztónak bizonyult a középszakaszban, amiben komoly szerepet játszott a mentalitás. Fizikálisan mindenki rendben volt, a képességekkel nem volt és nincs is baj, viszont néhányan talán abban a hitben voltak, hogy sétagalopp következik idegenben is – nem így történt, és meg is fizettük ennek az árát. Természetesen mindannyian csalódottak vagyunk, senki sem szerette volna, hogy ilyen hamar véget érjen a szezon, mindenki játszana még. Egyfajta ürességet érez az ember, ha 50 mérkőzés elteltével nem tud tovább lépni, viszont ez motiváció is egyben – keményebb munkára sarkallja a játékosokat és a szakvezetést, hogy többször ne kelljen ilyet érezni. Arra szeretnék majd koncentrálni a jövőben, hogy okosan játszunk, becsüljük meg a korongot, és merjük irányítani a mérkőzéseinket, ne pedig csak ússzunk az árral.

A gyengébb szereplésben több játékos az előző szezonhoz képest nyújtott gyengébb teljesítménye is hozzájárult, ami csapatszint drasztikus gólkiesésben mutatkozott meg: az előző – négy mérkőzéssel hosszabb – alapszakasza során 166 gólt szerzett a Volán, míg idén 108(!) volt ez a szám. Öröm az ürömben, hogy a tavalyi 148 kapott gólt sikerült levinni 137-re, ám ez végül sovány vigasznak bizonyult.

– Úgy érzem, hogy több volt ebben a csapatban, a teljesítményünk viszont túl hullámzó volt és ezért maradtunk le a rájátszásról – nyilatkozta a hátvéd Stipsicz Bence, aki tavalyi 27 pontja után idén 15-öt gyűjtött. – Az új edzővel is megfelelő minőségű munka folyt, egyedül a kiegyensúlyozottság problémájára nem sikerült választ találni. Augusztusban úgy ülhetünk majd össze, hogy minden az ő elképzelései szerint fog alakulni, reméljük, akkor már ki tudjuk küszöbölni ezt a problémát. A szezon legmélyebb pontjának azt a hatmeccses vereségi sorozatot mondanám, ami a szezon elején bekövetkezett, legnagyobb pozitívumot viszont nem tudnék említeni – mindig volt egy-két jó meccsünk, ami után szétesett a játékunk.

A fehérvári magyar játékosoknak ezzel a klubidény véget ért, az edzések viszont még közel sem álltak le – április végén kezdődik a ljubljanai divízió I/A világbajnokság, ahol egy esetleges A-csoportba kerüléssel zárhatnák végül pozitívan a szezont a Fehérvár válogatott hokisai.