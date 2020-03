Bízik benne, pályára léphet még a Vidiben

Az MLSZ március 16-án függesztette fel a labdarúgó-bajnokságokat, s a csapatok azóta nem tartanak közös edzéseket sem. A MOL Fehérvár FC csapatkapitánya, Juhász Roland is egyéni edzésterv alapján tartja magát formában.

Igazán különlegesen alakul profi játékos-pályafutása utolsó idénye a fehérváriak védőjének. A 36 esztendős Juhász Roland a koronavírus-járvány miatt kénytelen otthon tréningezni, mint a világ szinte összes sportolója.

– Azt gondolom, sosem történnek véletlenül a dolgok, lehet, ennek most így kellett alakulnia. Egy teljesen új élethelyzettel kell mindannyiunknak megküzdenie. Nagyon fontos, hogy aki csak teheti, maradjon otthon, mi sem megyünk sehova, ezt a szabályt tényleg fontos, hogy betartsuk – vélekedett a klub hivatalos honlapján Juhász Roland. – A klub mindent megtesz azért, hogy olyan állapotban maradjunk, hogy ha jelzik, hogy folytatódik a bajnokság, akkor készen álljunk a mérkőzésekre. A mai technikának köszönhetően távolról is folyamatosan tudjuk tartani egymással, az edzőkkel és a csapattársakkal is a kapcsolatot. Csapatkapitányként igyekszem mindenkinek segíteni, amiben csak tudok, de ez a többi játékosra is igaz, hiszen ne felejtsük el, hogy a keretben vannak nagyon fiatalok és külföldiek is, akik most el lettek vágva a családjuktól. Ebben a helyzetben mutatkozik meg igazán, hogy mi egy nagy és összetartó családot alkotunk itt, a Vidinél, felelősséggel tartozunk a másikért.

Juhász arról is beszélt, hogy az otthoni környezetben nem csupán a futballal kapcsolatos teendők töltik ki minden idejét. A kertészkedés lett az új hobbija. Néhány hónap múlva akár több időt is szánhat a növényekre, hiszen Juhász Roland a szezon végén visszavonul. De a jelenlegi helyzetben kérdésessé vált, hogy nem játszotta-e le már utolsó profi mérkőzését… Ha nem folytatódik az NB I-es bajnokság, akkor úgy lesz a Puskás elleni összecsapás a búcsúmeccse, hogy előtte nem is tudott róla.

– Nem gondoltam még arra, hogy a Puskás Akadémia FC elleni 45 perc lett volna profi karrierem utolsó mérkőzése. Nyilván minderre nekem, nekünk nincs semmilyen ráhatásunk, de nagyon szeretném, hogy a pályán, nézők előtt búcsúzhassak el, és lehetőleg minél hamarabb. Ez ugyanis egyrészt azt jelentené, hogy még a szerződésem lejárta előtt folytatódna a bajnokság, másrészt ismét minden rendben lenne az egész világon. De hangsúlyozni szeretném, a jelenlegi helyzetben nem az a legfontosabb, hogy hogyan fejeződik be a pályafutásom, hanem az, hogy minél gyorsabban túl legyünk ezen a nehéz időszakon és minden rendben legyen – mondta a Vidi ikonja.