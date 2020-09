Bizakodó mesterek várják az új fordulót

Az 5. fordulóra készülődnek a csapatok Fejér megye I. osztályú labdarúgó-bajnokságában. A hétvégi párosításoknál a vendéglátó csapatok vezetőit, trénereit kértük egy kis esélylatolgatásra.

2020. szeptember 12., szombat, 15.00

Sárosd Kronos Sport (4.) – Mányi TK (14.)

Arany Tibor, a Sárosd Kronos Sport vezetőedzője: – A múlt héten mérkőzés nélkül maradtunk, úgy volt először, hogy edzést tartok, de nem jöttünk össze annyian, mert nálunk is voltak betegek, sérültek. Úgy gondoltam, hogy akkor inkább pihenjen a társaság, és a héten teljes gőzzel készülünk a Mány ellen. A sérüléseink inkább apró húzódásokból tevődnek össze, ugyan akadtak betegeink, de remélem, hogy nem a vírussal kapcsolatos, mert biztosra veszem, hogy a nemrégen életbe lépett szankciók megkeserítenék a csapatok életét. Már előre figyelünk, hiszen a két hazai meccsünk után pótoljuk az Ikarus elleni találkozót, és erre ezeken az összecsapáson megszerzett pontok birtokában szeretnénk készülni.

Szeptember 12., szombat, 16.00

Sárbogárd SE (12.)–DUFK SE (8.)

Pajor László, a Sárbogárd SE szakmai igazgatója: – Pontokban sokkal kevesebbet tudunk felmutatni, mint amit játékban nyújtottunk. Az év elején elterveztük a csapategység kialakítását, valamint a mentalitás javítását, ezek nagy vonalakban meg is valósultak. Ezen a mögöttünk hagyott négy mérkőzésen több pontot érdemeltünk volna, de nem akarok semmilyen külső körülményre hivatkozni, ám akadtak gondjaink… Ettől függetlenül a hozzáállással és az akarattal meg vagyok elégedve, a játékosokban több van és volt annál, mint amit a pontok mutatnak. Természetesen egy győzelem nagyon sokat segíthetne, de nem vagyok kétségbeesve egyáltalán. Hiszem azt, hogy amit a sors eddig elvett tőlünk, azt előbb-utóbb majd vissza fogja adni. A DUFK ellen játszottunk a kupában, de ez egy teljesen más mérkőzés lesz. Ellenfelünk egy fiatal csapat, amely folyamatosan fejlődik, és egyre jobban felveszi a megyei I. osztály ritmusát. Eddig inkább küzdős mérkőzéseket játszottunk, de itt a játék fog dominálni. Maximálisan bízom abban – nem lebecsülve az ellenfelet –, hogy megszerezzük az első győzelmünket a bajnokságban.

Bodajk SE (5.) – Lajoskomáromi SE (6.)

Kovács Zoltán, a Bodajk SE vezetőedzője: – Arra feltétlenül lehetett számítani, hogy jobbak leszünk, mint tavaly. Szerencsés volt, hogy nyáron senki nem távozott a csapattól, sőt még tudtunk igazolni, komoly erősítést jelent, hogy Kocsis Dominik bennünket választott. Vele nagyon stabil lett a középpályás védekezésünk. Van egy 15 fős keretünk, akik egyforma szintű játékosok, és bárkit bárki helyett bárhova be lehet vetni. A Lajoskomárom ellen, ha az a küzdőszellem fogja jellemezni a csapatot, ami Ercsiben hétvégén, akkor nagyon remélem, hogy pontokkal fogunk lejönni a pályáról. Minden a hozzáálláson múlik, ami sajnos Enyingen nem volt még túl pozitív, viszont Ercsiben mindenki hozzátette a magáét, és százszázalékos teljesítményt nyújtott. Ezt a fegyelmezett játékot kell folytatnunk, akkor sikeresek lehetünk. Még egy eltiltottunk van, Joó Gergő, többen bajlódnak ugyan kisebb sérüléssel, de bízom abban, hogy hétvégére mindenki összeszedi magát.

Szeptember 13., vasárnap, 16.00

Tó-Vill Kápolnásnyék (11.) – Martonvásár SK (2.)

Höltzl Richárd, a Tó-Vill Kápolnásnyék vezetőedzője: – Legutóbb jól játszottunk Móron, az utolsó negyedórában szinte odaszögeztük ellenfelünket a kapujához. Pontot érdemeltünk volna, tényleg nagyon hajtott a csapat. Ez biztató lehet, és nagyon szeretnénk végre otthon tartani a három pontot, mert idáig még hazai környezetben nem sikerült nyernünk. Tudom azt, hogy egy eddig veretlen Martonvásár érkezik hozzánk, de megpróbáljuk őket legyőzni. Jó alapot adhat a Mór elleni játékunk erre, és senki ellen nem megyünk feltartott kézzel a pályára, nem fogunk védekezni. Nincsenek sérültjeink, Varga József és Kharboutli Noor felgyógyultak, már játszottak legutóbb, és csatlakozik hozzájuk Pigler Boldizsár is, így a lehető legerősebb összeállításban állunk ki.

Tordas FÉSZ ZRT (15.) – Kisláng (13.)

Korolovszky Gábor, a Tordas FÉSZ Zrt. vezetőedzője: – Bár kétségtelen, hogy nem ilyen rajtra számítottunk, de azért nem vagyok elkeseredve, mert eddig erős ellenfelek ellen játszottunk. A Martonvásár ellen például két meghatározó játékosom hiányzott. Pechesek vagyunk, nem úgy alakultak az eredmények, de nincs tragédia. A játékosoknak egy kicsit jobban oda kell figyelniük a most sorra kerülő mérkőzéseken, és tényleg el kell kezdeni gyűjtögetni a pontokat. Martonvásáron talán lett volna erre lehetőség, de a Marton jobban játszott, és nem nagyon volt lehetőségem belenyúlni a meccs­be, mert nem volt cserém. Csupán egy kapus, illetve egy 18 éves fiatal ült a kispadon. Amennyiben nem lesz ennyi sérültünk, biztosan könnyebb dolgunk lesz, de az is igaz, hogy a sorsolásunk sem a legszerencsésebb. Egy győzelem hiányzik, akkor belelendülnénk! Vasárnap arra törekszünk, hogy otthon tartsuk a három pontot az ugyancsak eddig hozzánk hasonlóan gyengébben szereplő Kislánggal szemben.

Főnix FC (7.) – Ikarus-Maroshegy (3.)

Pavlik József, a Főnix FC vezetőedzője: – Nyugodtan fogalmazhatunk úgy, hogy Dunaújvárosban hagytunk legutóbb két pontot. Továbbra is hadilábon állunk a helyzetek kihasználásával, a gólszerzéssel, attól függetlenül, hogy nyílt mérkőzést játszottunk. Többet birtokoltuk a labdát, jobban is játszottunk, de egyszerűen a kapu előtti szituációkat nem tudtuk gólra váltani. A futballt gólra játsszák, tényleg olyan komikus jelenetek történtek, hogy szinte el sem akartam hinni, amikor két méterről üres kapu mellé rúgjuk a labdát. Néha úgy éreztem magam, mintha egy burleszk filmben lennék, és igazából nem tudok belenyúlni a vágásba. Lehet, hogy tempóban egy kicsit lehetnénk jobbak, de a játékunkra nem lehet panasz. Feltétlenül szeretnénk megszerezni a három pontot, most már jó lenne, ha ismét sikert érnénk el.

Enyingi VSE (10.) – Ercsi Kinizsi SE (9.)

Mohai Norbert, az Enyingi VSE szakosztályvezetője: – Múlt hétvégén elmaradt a Mány elleni találkozónk, és ez némileg megviselte a játékosainkat, hiszen jó ritmusban, kellő elszántsággal vártuk azt a mérkőzést. Nagyon remélem, túllendülünk ezen, s ismét egy remek meccset tudunk játszani az Ercsivel. Hiszem, hogy a Bodajk ellen bebizonyítottuk, szinte bárki ellen megálljuk a helyünket. Úgy érzem, a támadóinknak megjött a kellő önbizalma, ugyanakkor a védelmi hibák elkerülése maximális koncentrációt igényel. Higgadtnak, türelmesnek kell maradnunk, hiszen az Ercsi, egy felkészült, jó együttes. Ha tudjuk hozni ismét azt az összeszedett csapatjátékot, itthon fogjuk tartani a három pontot. Tudjuk, nagy köszönettel tartozunk a hazai közönségnek – kitartottak, kitartanak a csapat mellett a nehezebb időkben, most rajtunk a sor, hogy ismét kiszolgáljuk őket egy jó mérkőzéssel.

Szabadnapos: Móri SE (1.)