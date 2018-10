Bikát fogtak az erdélyiek

Kétszer is vezetett, de végül pont nélkül maradt a Dunaújvárosi Acélbikák jégkorongcsapata. Ez volt a Fejér megyeiek harmadik veresége sorozatban, a következő játéknapon a Vienna Capitals II ellen javíthat a DAB.

Sport Club Csíkszereda– Dunaújvárosi Acélbikák 6-4 (1-2, 3-1, 2-1) Csíkszereda, Vákár Lajos Műjégpálya, 1700 néző. Vezette: Csomortani Zsolt, Siko Levente Szilárd. Csíkszereda: Lakosil – Belov, Farkas (1), Gecse, Györfy, Papp, Salló 2, Sándor, Shulakov, Antal, Becze 1 (1), Bíró, Casaneanu, Egyed, Fodor, Panov, Részegh 1, Rokaly N (1)., Rokaly Sz (2)., Taratukhin 1 (1), Valchar 1 (2). Vezetőedző: Leo Gudas.

DAB: Sevela – Azari (1), Borbás 1 (1), Erdélyi (1), Franssila (1), Hruby, Iossafov (1), Jabornik (1), Lencsés, Léránt 1 , Makovics, Mestyán, Nagy, Németh, Pinczés, Saluga (2), Szabó ,Tóth, Török 1, Turtiainen, Uski 1. Vezetőedző: Antti Karhula.

A jégkorong Erste Liga vasárnapi fordulójában Antti Karhula csapata az éllovas SC Csíkszereda otthonába látogatott. Az előzetes várakozásokkal ellentétben a vendégcsapat korai góljával megszerezte a vezetést, és egy jó ideig meg is őrizte előnyét. A harmad végén aztán jött egy gyors gólváltás, de így is kedvezőbb pozícióban várhatták a folytatást az Acélbikák, 1-2. A második játékrész ugyanolyan kaotikusan indult, mint ahogy az első befejeződött: öt percen belül háromszor is túljártak egymás eszén a csapatok. A Dunaújváros már két góllal is vezetett, de jött Becze és Salló, akik villámgyorsan visszahozták a meccsbe az erdélyieket. Sőt, itt meg sem álltak a hazaiak, a 36.percben ismét Salló Alpár volt eredményes, 4-3. Ezután újabb fokozatra kapcsoltak a vendéglátók, de a korong ebben a játékrészben már nem jutott túl Sevela kapuson.

Az utolsó 20 perc kezdetén ismét nem okoztak csalódást a felek: mindössze egy percen belül mindkét oldalon rezzent a háló, így 5-4-re módosult az állás. Az indulatok egyre csak fokozódtak, a 44. percben egy páros kiállítás is színezte a mérkőzést. Az 55. percben Részegh Tamás állította be a végeredményt, 6-4. Az Acélbikák legközelebb pénteken a Vienna Capitals II alakulatát fogadják.