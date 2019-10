Bikapörkölt lehet a gyógyír

Hat mérkőzés óta tartó vereségi szériának vetne véget a Hydro Fehérvár AV19 jégkorongcsapata a listavezető Red Bull Salzburg otthonában.

Érdekes dinamika alakult ki a magyar együttes és a liga többi csapata között. Vannak olyan alakulatok, mint a tavaly pénzügyi nehézségek miatt elszálló Zágráb, vagy a cseh Znojmo, amellyel legendásan jó a kapcsolat, míg a másik oldalon ott van két kirakatcsapat, a Bécs és a Salzburg személyében, amely együttesek ellen szurkolók és játékosok egyaránt jobban felszívják magukat. Ezúttal mindennél jobban fel kell készülni a Bikákból, ugyanis az egyre mélyülő gödörből addig kell kimászni, amíg a szezon még nem úszott el, márpedig egy pénteki salzburgi vereség, majd egy vasárnapi Bécs elleni fiaskó könnyen lezárhat most még nyitott kérdést.

– Persze sokkal nehezebb idegenben nyerni, de ez még nem ok arra, hogy idén még nincs idegenbeli győzelmünk. Úgy kell odamennünk, hogy a hazai csapat első 10-15 perces rohamait „kihúzzuk”, és onnan kezdünk el építkezni a jó védekezésből kiindulva. Vissza kell térnünk egy sokkal egyszerűbb játékra, úgy érzem az elmúlt időszakban túlkomplikáltuk az egyes szituációkat, amivel megfogtuk magunkat – értékelt Stipsicz Bence.

– Egy igen meredek hatmeccses szérián vagyunk túl, de az lenne a legrosszabb, ha most pánikba esne a csapat. Feladatunk van, egymás segítve meg kell találnunk a megoldást arra, hogy megnyerjük azokat a mérkőzéseket, amiken jól is játszunk – nyilatkozta Kóger Dániel csapatkapitány.

Hannu Järvenpää vezetőedző tisztában van az erőviszonyokkal, ám a tavalyi parázs playoff-párharcból kiindulva szoros küzdelemre számít péntek este.

– Kizárólag erős csapatok szerepelnek ebben a bajnokságban, ám még közülük is kiemelkedik a Salzburg. Ugyanakkor nem szabad, hogy félsz legyen bennünk, mikor kikorcsolyázunk a jégre, magabiztosnak kell lennünk, és el kell higgyük: van esélyünk a győzelemre. Az elmúlt szezon során a rájátszásban már bebizonyítottuk, hogy képesek vagyunk borsot törni még egy ilyen erős csapat orra alá is, és nem látom annak okát, hogy ezt most miért ne tudnánk megismételni.

A Fehérvár pontgyárosa egyértelműen a nyáron igazolt Andrew Yogan, aki 7 gólt és 2 gólpasszt jegyzett ez idáig, ám hamarosan új játékos kezdheti Fehérváron a pontok gyűjtögetését: Félix Girard személyében egy 25 éves kanadai center érkezik, aki a jövő héten csatlakozik a kerethez.