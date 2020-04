Bevállalósan hajtanak előre

A tavalyi sikeres szezon után idén is a lehető legjobb helyezést célozza meg a fehérvári ralis, Várnai Dávid – már csak az kell, hogy feloldják a korlátozásokat, és elindulhasson a szezon.

Éppen két héttel a koronavírus-járvány miatti leállás után indult volna el a magyarországi raliszezon, amelynek résztvevői azóta várják, mi lesz a szezon sorsa. Így van ezzel a fehérvári Várnai Dávid is, aki 2019-ben a Budaörsi SC csapatában kategóriagyőzelmet, valamint összetett negyedik helyet ünnepelhetett.

– Maximálisan elégedettek vagyunk a tavalyi eredményekkel, hiszen az 5. gép­osztályban a tizenkilenc fős mezőnyben végeztünk az első helyen, míg összetettben, azaz gyári autók között negyedikek lettünk, ami szintén hatalmas büszkeség. Bevállalósan mentünk, és jól hajtott a navigátorom, Szabó Tamás – szerencse is kellett persze, voltak necces helyzetek, mikor kis híján fejre álltunk. A szezon végeztével az autót szét is szedtük darabjaira, és bár nagy valószínűséggel elkészültünk volna az idei szezonrajtra, valamelyest könnyebbséget jelent, hogy a vírus miatti leállás okán nem kellett kapkodnunk. Az idei évre ugyanazokkal a tervekkel vágtunk neki: minél jobb helyezést elérni.

Felmerül a kérdés, hogy egy ilyen jól sikerült szezon után miért nem gondolkoztak el azon, hogy magasabb szinten kezdjenek versenyezni.

– Többen is kérdezték már, hogy miért nem lépünk feljebb, a válasz pedig mindig ugyanaz: horrorisztikus árak vannak. Jelenleg nincs támogatónk, így ránk hárul minden beszerzési, fejlesztési és javítási költség is. Egy szekvenciális váltó például 14 ezer euró, ami durván 5 millió forint. Ezzel pedig akár egy versenyen is bármi történhet, legrosszabb esetben el is törhet. Megfelelő hátteret biztosító támogató természetesen van, de sajnos nagyon ritka.

A pilóta és navigátor képességei már ismertek, így érdemes magát a járgányt is közelebbről szemügyre venni.

– Ez egy 2005-ös évjáratú, gyári, Type-R 2000-es Honda Civic, szívóbenzines, durván 200 lóerős. Van benne egy tolókerekes versenyváltó, alatta egy közepesen jó versenyfutómű. Ehhez jön a tűzoltó rendszer, bukócső és minden olyan kellék, amely elengedhetetlen egy versenyautónál. Szerencsére van egy felkészült szerelőcsapat, amely jelenleg is dolgozik rajta, így nagy örömömre én ebből a részből ki tudom vonni magam. A jövő héten szeretnék már tesztelni, azután pedig már csak várjuk az első versenyt.

Arról, hogy mikor indulhat el az idény, egyelőre csak halvány találgatások születtek.

– Az az utolsó információnk, hogy augusztus környékén lehetnek az első versenyek, ám ez egy hatalmas kérdőjel, nem tudjuk, hogy lesz-e belőle egyáltalán valami.

Fehérvári szempontból sem lényegtelen, hogyan alakul a végleges versenynaptár, hiszen a minden évben komoly érdeklődést kiváltó, eredetileg július 11-re kiírt Fehérvár Rallye sorsa is nagyban függ a döntéshozóktól.