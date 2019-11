Berúgták a motort

Gólzáporos mérkőzésen akadályozta meg a Hydro Fehérvár AV19, hogy túlságosan leszakadjon az osztrák jégkorongbajnokság (EBEL) középmezőnyétől.

Aki a novemberi eleji válogatott szünet óta kedd este tekintett rá először a Fehérvár felállására, biztosan elgondolkozott egy pillanatra: ez ugyanaz az együttes? Timotej Sille azóta már a Besztercebánya alakulatát erősíti, míg a korongbedobásokat remekül elhozó, valamint ponterős új igazolás, Felix Girard oszlopos tagja lett a csapatnak. Ugyanez történt a mindössze 20 esztendős Mihály Ákossal is, aki a Titánoktól fellépve 7 meccsel és 4 ponttal várhatta a kedd esti találkozót – ráadásul tette mindezt az első sorból.

Lendületesen kezdte a mérkőzést a Scott Timminst sérülés miatt továbbra is nélkülöző fehérvári gárda, Andrew Yogan már az első percben megcsörgette a kapuvasat. Scott Darling mozgalmas estének nézett elébe a hazai kapuban, Stipsicz Bence és Mikko Lehtonen próbálkozását is hárította. Michael Ouzas a túloldalon Jan Lattner lövésekor avatkozott először játékba, magabiztosan állt a lábán a Volán hálóőre. A játékrész feléhez érve Daniel Wachter kiállítása után előnyben támadhatott a Fehérvár, ám előbb Yogan nem talált be, majd Timothy Campbell nem tudta kapuba kotorni a játékszert.

Eseménydús, 18 fehérvári kapura lövéssel záruló kezdő felvonás után fordultak rá a felek a folytatásra, amely első perceiben hidegzuhany érte Järvenpää mester tanítványait. 45 másodpercnyi játék után egy könnyelmű korongszerzés után támadott az Innsbruck, Lattner pedig biztos kézzel lőtt a kapuba, 1-0. Másfél perccel később érkezett a következő találat, egy 8 másodperc alatt kihasznált emberelőny során Michael Boivin bombázott a kék vonalról volt csapata hálójába, 2-0. Innen mondhatni már csak felfele ívelhetett a Fehérvár pályája, ami végül így is történt, három perc alatt négy góllal terhelték Darling kapuját. A 28. minutum legelején Andrew Sarauer, míg annak végén Sárpátki Tamás volt eredményes egy-egy kipattanó után (2-2), a 29. perc legvégén Andrew Yogan talált be – szintén kipattanóból –, megszerezve a vezetést csapatának, 29:12-nél pedig Erdély Csanád gyönyörű szóló után érkező gólja már azt jelentette: kétgólos a fehérvári előny, 2-4. Ezzel sem fogyott ki a harmadra kimért lőpor, a 33. percben a csapatkapitány Kóger Dániel lőtte ki a rövid felsőt egy szépen végigjátszott emberelőnyös figura végén, 2-5.

Az innsbrucki emberelőnnyel kezdődő zárófelvonás is vendég gólokat hozott, a 47. percben Yogan centerezéséből Harri Tikkanen volt eredményes, Timothy Campbell pedig öt perccel a vége előtt mutatott be egy Erdélyéhez hasonló szépségű szólót – góllal a végén, 2-7. A Fehérvár ezzel megőrizte 9. helyét a tabellán, 8 pont távolságra a rájátszást jelentő 5. helytől.