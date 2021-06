Bennmaradt a Gárdony – Harcos osztályozón harcolta ki az újabb másodvonal-beli tagságot (videó)

A 2020-21-es kézilabdaszezon utolsó mérkőzésén vívta legnagyobb harcát a Gárdony-Pázmánd NKK együttese. Az Esztergomi Vitézek RAFC elleni összecsapás tétje a bennmaradás volt.

Autók sorakoztak az érdi sportkomplexum előtti parkolókban, a jégcsarnokban utánpótlástornán cikáztak a jégkorongozók, míg az Érd Arénában kézilabda-meccsre gyűlt a publikum. Nem a korábban szebb napokat látott, élvonalbeli hazai egylet készült rangadóra, de a tét az alsóbb ligás csapatok összecsapásán is megvolt. Talán a Gárdony-Pázmánd NKK lányainak vállát nyomta jobban a teher, hiszen az osztályozó vesztese az NB II-ben szerepel a 2021-22-es idényben. Az harmadosztály Északi csoportját nyerő Esztergomi Vitézek RAFC ellen egyértelmű esélyesként szállt harcba az NB I/B-ben kilencedikként végző, így túlórára kényszerülő tóparti alakulat, de nem volt könnyű dolguk Virincsik Anasztázia lányainak.

Váltott ritmusban puskázták el helyzeteiket a felek a sorsdöntő mérkőzés elején, majd a második perc végén Hamuth Lili talált be elsőként. Az esztergomiak hetesből egyenlíttek, majd a következő hét perc alatt több kapufát találtak a csapatok, mint hálót. Tartotta a lépést az Esztergomi Vitézek RAFC alakulata, a tópartiak pedig nehezen találtak rést a pajzson, az átlövések pedig ekkor eltűntek a repertoárból. A korábban az élvonalban szereplő Vácban és a Vasasban is is meghatározó ábrahám Szilvia találataival zárkózott folyamatosan a RAFC, a 19. perc végén pedig Sipos találatával át is vette a vezetést (5-6). A jól beszálló Bocsi Szonja végre átlövésből talált be, míg Németh Zsófia hetest védett, Pados, Vörös, Hargitai és Győrffy góljaival ellépett kettővel a Gárdony-Pázmánd. Azonban – ahogy a szezonban sokszor – hullámzó volt a tópartiak játéka, s Barczi szünet előtti duplája egygólos esztergomi fórt eredményezett, (10-11).

A második félidő előtt Virincsik Anasztázia rendezte a sorokat, és új lendületet adott a csapat játékának a csereként rendkívül jól beszálló Szűcs Noémi is. A 34. percben megint vezetett a Fejér megyei egylet, majd fokozatosan ellépett fáradni látszó ellenfelétől. Döntő volt, hogy a 40. percet követően a kettős emberhátrány alatt is két gólt szereztek Becsériék (17-14). Az utolsó tíz percre még robbantani próbált az NB II bajnoka, de csak a felzárkózásra futotta, amit a Gárdony a végére látványos, ellentmondást nem tűrő játékkal újra letört. A Gárdony-Pázmánd NKK végül ötgólos győzelemmel harcolta ki az újabb NB I/B-s tagságot.

– Ez az osztályozó pontosan ugyanolyan volt, mint az egész évünk – értékelt a találkozó után Virincsik Anasztázia, a Gárdony-Pázmánd NKK edzője. – Hullámvölgyek, rossz játék és jó játék tarkították. A szünetben azt mondtam a lányoknak, hogy sokkal nagyobb tűzzel kell játszaniuk. Kicsit lenézték az ellenfelet, megdorgáltam őket a második félidő előtt, javítani kellett a hibákat. Fordulás után már feszesebb volt a védekezés. Le a kalappal az Esztergomi Vitézek előtt, jó játékot játszik, jobbat, mint ami az NB II-ben megszokott volt eddig.