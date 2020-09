Bejöttek a cserék, rangadót nyert a Fehérvár

A Mol Fehérvár FC nyerte az OTP Bank Liga labdarúgó NB I. 4. fordulójának rangadóját, s ezzel a bajnoki tabella élére állt.

3-1-re nyert a Mol Fehérvár FC a megyei rivális, a Puskás Akadémia FC ellen, de nem volt ennyire sima a rangadó. A Puskás Akadémia alaposan megnehezítette a fehérváriak dolgát. Nikolics találatára Knezevic válaszolt, majd aztán a mérkőzés végén jó cseréinek köszönhetően a maga javára fordította a meccset a Fehérvár. Előbb Ivan Petrjak, majd a frissen beszálló Budu Zivzivadze vette be a Puskás kapuját. A piros-kékek nem játszottak ugyan jól, de a tabella élére állhattak, melyen az egy meccsel kevesebbet játszó Ferencváros követi őket. Az ugyancsak meccshátrányban lévő Puskás a negyedik.

– Nagyon nehéz mérkőzést játszottunk a Puskás Akadémia ellen. Azt is el kell ismerni, hogy nem futballoztunk jól, nem tudtuk a saját játékunkat ráerőltetni ellenfelünkre. Ugyanakkor küz­dőszellemből jelesre vizsgázott a csapat – vélekedett a szintén csereként beálló, harcosan futballozó Boban Nikolov. – Ilyen a futball, a Paks ellen rendkívül jól fociztunk, akkor viszont nem sikerült nyernünk. Ha a meccs után valaki csak az eredményt nézi, akkor azt gondolhatja, ez egy sima győzelem volt, aki viszont látta a meccset, az pontosan tudja, hogy ebbe a győzelembe rengeteg munkát tettünk bele. Rendkívül nehéz hét vár ránk, két fronton is helyt kell állnunk, ráadásul az Európa-ligában most idegenben fogunk játszani, vagyis hosszabb utazás is vár ránk. Ez a győzelem erőt kell, hogy adjon nekünk, és a folytatásban magabiztosan kell szerepelnünk, hiszen ebben a szezonban mindenképp bajnoki címet akarunk nyerni.

Márton Gábor, a fehérváriak vezetőedzője is látta, nem futballozott hibátlanul csapata.

– Örömteli, hogy hazai pályán megszereztük a három pontot, de számomra a mutatott játék is fontos. Talán most játszottunk a leggyengébben a szezonban – értékelt a tréner. – Két pozitívumot tudok kiemelni: az egyik, hogy megnyertük a mérkőzést, a másik az, hogy a cserejátékosok jól szálltak be a meccsbe. Egy mérkőzésen mindig nehéz jól cserélni, ez most sikerült, de láthattunk már ellenpéldát is. Bízom benne, hogy egyre jobban fogunk játszani, mert amit a Puskás ellen mutattunk, az nagyon nem volt jó.

A Puskás Akadémia FC edzője, Hornyák Zsolt nem volt könnyű helyzetben, mert a vírusból felépülő játékosait nem terhelhette maximálisan, ráadásul Szolnoki, Radics, Spandler és Auerbach is lebetegedett.

– Gratulálok a hazai csapatnak az eredményhez. Úgy érzem, hogy a 80. percig mi domináltunk a mérkőzésen, gyorsabbak voltunk, jobbak voltunk támadásban, ez az az agresszív játék, amit látni akarok a fiataloktól. Sajnálom, hogy a ziccereinket a második félidőben nem tudtuk kihasználni. Köszönettel tartozom a csapatnak azért a teljesítményért, amit láttam tőlük. Sajnos egy mérkőzés nem nyolcvan percig tart, hanem kilencvenig, a Vidi kihasználta a hibáinkat, a tapasztalatukkal és a rutinjukkal lehozták a mérkőzést – fogalmazott Hornyák Zsolt.