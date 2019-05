Begyűjtötte első világbajnoki győzelmét a magyar jégkorong-válogatott

A divízió I/A jégkorong-világbajnokság harmadik mérkőzésén Litvánia együttesét múlta felül a magyar csapat.

Azt már a torna kezdete előtt tudni lehetett, hogy a divízió I/B-ből tavaly feljutó Litvánia lesz a leggyengébb láncszem az idei csoportban, az viszont csak a Dél-Korea és a Fehér­oroszország elleni vereséggel dőlt el, hogy az ellenük vívott mérkőzés tétje a kiesés elkerülése lesz majd.

Esélyeshez méltó lendülettel kezdett a magyar válogatott, rögtön az első percben Galló Vilmos, Stipsicz Bence és Wehrs Kevin lövésénél munkába kellett avatkoznia a svéd első osztályban pallé­rozódó Mantas Armalisnak a litván kapuban. Hatpercnyi játék után Sarauer szedett össze egy teljesen felesleges kiállítást a támadóharmadban, a két perc során pedig Vay Ádám hathatós segítségére volt szükség, többek között az 1293 NHL-meccset számláló Dainius Zubrus lövését is védte – aki a litván jégkorongszövetség elnöke is egyben. A mérkőzés első találatát Bartalis István révén szerezte Magyarország, a német Schwenninger Wild Wings csapatát erősítő támadó Stipsicz megindulása után Nagy Krisztián passzát vágta a kapuba, 0-1. Egy másik fehérvári játékos, Erdély Csanád ziccere után Stipsicz lövését is fogta Armalis, majd ismét jött Bartalis: kicselezte két védőjét, majd a kapus mellett elcsúsztatva a pakkot kétgólosra növelte a magyar előnyt, 0-2. Egy találat maradt még a nyitó játékrészre, Sofron egészen komikus kiállítását követően egy perccel a vége előtt Tadas Kumeliauskas mattolta Vay Ádámot egy kipattanó után, 1-2.

Magyar helyzetekkel indult a folytatás is, a rendkívül aktív Bartalis tört folyamatosan borsot a litván védők orra alá, majd Sarauer próbált a kiállítások mellett egy góllal is hozzájárulni a sikerhez. Ha neki nem is, egy már korábban említett fehérvári csapattársnak ez végül sikerült, Hári János keresztpassza után Vas János lőtt kapura, a kipattanóra pedig Erdély Csanád csapott le, visszaállítva a kétgólos különbséget, 1-3. Nyolc percnek kellett eltelnie a harmadból, hogy Vay akcióközelbe kerüljön, így kissé „kihűlve” kellett egymás után két nagy védést bemutatnia egy litván offenzíva során. A játékrész vége előtt négy perccel minden lényegi kérdés eldőlt, miután Bartalis – ki más – elcsente Armalis passzát a litván kapu közelében, keményen középre lőtt korongjára pedig Sofron István érkezett nagyszerű ütemben, aki nem is hibázott, 1-4.

Magyaron kívül nem igazán látott más ütőt a korong a záró felvonás első öt percében, a mezőnyfölény mellett pedig helyzeteket is sikerült kialakítani az ellenfél kapuja előtt. Az utolsó három percben kapusa nélkül, emberelőnyben játszó Litvánia végül csupán kilenc lövésig és nulla gólig jutott a záró húsz perc során, így háromgólos magyar győzelemmel ért véget a találkozó.

– Sokkal korongbiztosabbak voltunk, mint az első két meccsen, még ha a litván csapat nincs is azon a szinten, mint a fehérorosz. Ez időzítés szempontjából tökéletes volt, kipróbálhattuk az új sorkombinációkat, és lendületet adott a meccs a beragadt rajt után. Örülök, hogy különböző játékosok léptek fel nemcsak a góllövésben, hanem a védelemben is – mondta a harmadik felnőtt-vb-gólját szerző Erdély Csanád.

Folytatás pénteken, magyar idő szerint 15.30-tól Szlovénia legjobbjai ellen.