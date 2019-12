Beddoes: A szerencsére is szükségünk volt

A Hyd­ro Fehérvár AV19 jégkorongcsapata mindössze egy pontot szerzett a Bolzano látogatása alkalmával – Hannu Järvenpää vezetőedző már a pénteki Dornbirn elleni idegenbeli találkozóra készíti csapatát.

Hannu Järvenpää, a Hydro Fehérvár AV19 vezetőedzője:

– Jól kezdtünk, az első harmad kiegyenlített volt. Mindkét csapat keményen küzdött, de a második harmadban kicsit kiestünk a ritmusból, elvesztettük a játékrészt, és a Bolzano megfordította az állást. A harmadik harmadban ismét jól játszottunk, megvoltak a helyzeteink, el is dönthettük volna rendes játék­időben a találkozó sorsát, de most nem sikerült. A hosszab­bításban is remek kapusteljesítményt mutatott be mindkét gárda – ez egy keserű pirula, amit le kell nyelnünk. El kell fogadnunk, hogy a Bolzano két pontot szerzett, mi pedig csak egyet, de pénteken jön a folytatás.

Clayton Beddoes, a HC Bolzano Südtirol vezetőedzője:

– A legutóbb is nehéz meccset játszottunk Fehérváron, sőt. Nem is volt könnyű párharcunk ellenük. Most is nagyon jól játszottak – vannak tehetséges játékosaik és egy remek edzőjük, aki tisztában van azzal, amit csinál, szóval nehéz ellenük játszani. Az egymás elleni mérleg nem ezt mutatja, hiszen igaz, hogy négyből négyszer mi nyertünk, de mindegyik találkozó küzdelmes volt, akárcsak a mostani, mindkét csapat nyerhetett volna. Kemény harc folyt, a büntetőpárbajt mégis mi nyertük meg, ami egy ilyen szurkolótáborral mögöttük és egy ilyen motivált csapat ellen nagy szó. Örülök a sikernek, de mind a négy találkozónkhoz kellett a szerencse is, a Fehérvár nagyon erős klub.

A Volán csapata pénteken a Dornbirn ellen lép majd pályára idegenben, 19.15-kor.