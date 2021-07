Be kell lőni az adódó helyzeteket

A labdarúgó Európa Konferencia-liga selejtezőkörének első fordulójában a jobban játszó Puskás Akadémia 1-1-es döntetlent ért el a finn FC Inter Turku otthonában. A felcsútiakban érthetően maradt hiányérzet a mérkőzés után.

Ezt ne hagyja ki! Dobrev Klára rárontott a saját nemzetére

A Turku a tavalyi esztendőben még az Európa-liga selejtezőjében a Budapest Honvédot is megizzasztotta, a csütörtöki, már konferencialiga névre hallgató sorozatban a Puskás Akadémiának sem volt egyszerű dolga a finnek ellen.

A találkozó eleje nem indult jól, hiszen alig néhány perc elteltével Hornyák Zsoltnak kellett kényszerű cserét végrehajtania, Deutsch László lábára esett az ellenfél játékosa, a magyar védő nem tudta folytatni a játékot. Az első félidőben ennek ellenére is uralta a mérkőzést a felcsúti együttes, azonban Luciano Slagveer, Kiss Tamás és Plsek is kihagyta a nagyobbnál nagyobb helyzeteket.

– Tapasztalt csapat az ellenfelünk, de úgy érzem, sikerült őket meglepnünk, hiszen már az ötödik perc után váltaniuk kellett – kezdte értékelését a felcsúti klub honlapjának Hornyák Zsolt vezetőedző – Deutsch sérülése után mi is változtatásra kényszerültünk, de Spandler jól megoldotta a feladatát a balhátvéd posztján is. Nagyon jól kezdtük a meccset, az első percektől kezdve domináltunk, ez pozitívum. Hiába a biztató játék, a második játékrész elején kicsit beragadt a PAFC, és a kihagyott helyzetek megbosszulták magukat, az 59. percben a végig veszélyes futballozó Benjamin Källmann góljával a hazaiak szerezték meg a vezetést. A felcsútiak azonban nem omlottak össze, továbbra is többet birtokolták a labdát, azonban ez nem mindig párosult veszélyes akciók­kal, de végül a 76. percben megtört a jég és Plsek betalált a Turku kapujába. A cseh játékos az utolsó percekben közel járt a második góljához, de labdája a kapufát találta el.

– A sok kihagyott lehetőség miatt bosszús vagyok, talán odahaza a bajnokságban sem volt annyi helyzetünk, mint ma, minimum még egy-két gólt kellett volna szereznünk – folytatta a felcsúti szakember. – Így aztán nem vagyok elégedett az eredménnyel, különösen azután, hogy az ellenfél egyszer került a kapunk elé, és abból be is talált. A második félidő első részében kicsit passzívak voltunk, de aztán sikerült váltanunk, újra domináltunk, és csak idő kérdése volt, hogy mikor szerzünk gólt. Sajnos a hajrában a kapufát is eltaláltuk, ekkor már a szerencse is a hazaiak mellé állt. Ha odahaza úgy futballozunk, mint a meccs nagy részében, azt hiszem, nem lehet kérdéses a továbbjutó kiléte.

A visszavágót csütörtökön, 20 órakor rendezik meg a Pancho Arénában.