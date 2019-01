Barzsó Henrietta medáljai

Nemigen talált legyőzőre a kecskeméti szkander országos bajnokságon a sárosdi Barzsó Henrietta.

A hírös város Malom Központjában rendezett karbirkózó országos bajnokságon több kategóriában is asztal mellé állt Barzsó Henrietta. A női –65 kilogrammos súlycsoportban tarolt a Fejér megyei szkanderversenyző, hiszen jobb és bal kézzel is aranyérmet szerzett. A korábbi években kiváló nemzetközi eredményeket szállító sárosdi sportolónő elindult a +65 kilogrammos kategóriában is, ahol bal kézzel a harmadik helyen végzett, a jobbkezes viadalon azonban sérülés miatt nem tudott elindulni.