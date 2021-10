Bartalis Balázs a fehérvári jégkorong akadémián tartott képességfejlesztő edzéseket

Az elmúlt időszakban néhány napos képességfejlesztő tábort tartott Bartalis Balázs az ifj. Ocskay Gábor Jégkorong Akadémián. A svéd bajnoki címvédő Vaxjö Lakers szakembere pozitív benyomásokkal utazott vissza Svédországba.

A jégkorong egyik anyaországába, Svédországba nem csak játékosként, de szakemberként is nehéz eljutni Magyarországról. Bartalis Balázsnak utóbbi mégis sikerült, hiszen immáron ötödik éve dolgozik a skandinávoknál.

– Az első két évben az U20-as csapattal dolgoztam, akkor mint edző és képességfejlesztő. Az itteni szakemberektől egyébként is elvárják, hogy a jégkorong taktikai felkészültsége mellett más téren is, az egyéni képességfejlesztéshez, illetve a fizikális felkészítéshez kapcsolódóan is rendelkezzünk tudással. Harmadik éve dolgozom egyéni képességfejlesztőként, főként a felnőttcsapatnál. Velük napi szinten foglalkozom, illetve heti három alkalommal az U18-as és az U20-as gárdánál is besegítek reggeli edzések formájában. Náluk az iskolai órarendjükben is szerepel a reggeli jégkorong-edzés – nyilatkozta lapunknak Bartalis, majd kifejtette, hogyan lett képességfejlesztő tréner. – Mivel a felnőttcsapatunk 2015 óta több bajnokságot is nyert, így az edzői stábba nehéz bekerülni. Időközben szerettem volna továbblépni egy másik együtteshez, vagy másik szintre, ahol esetleg a felnőtt gárdánál is kipróbálhatom magam. Ekkor jött a lehetőség a klubon belül, hogy maradjak és legyek egyéni képességfejlesztő edző. Én elfogadtam ezt a lehetőséget, tudtam, hogy attól hogy ez lesz a fő irányvonal, még rengeteget tudok fejlődni edzőként is.

Az ifj. Ocskay Gábor Nemzeti Jégkorong Akadémia nyáron került be a nemzeti akadémiai rendszerbe. Az elmúlt hónapokban eldőlt, hogy a mentortréner, Stephan Lundh mellett Bartalis Balázs is csatlakozik az akadémia szakmai stábjához. Bartalis októberben az edzők mellett a csapatoknak is tartott foglalkozásokat.

– Az U12-es korosztálytól egészen a Titánokig vezényeltem edzéseket. Ez egy négy napos program volt, a fő hangsúly pedig az alapmozgásokon kívül a korcsolyatechnika alapjain, valamint az élhasználaton volt. Az első benyomásaim összességében pozitívak, hiszen a játékosok hozzáállása rendkívül jó volt. Azt látni kell, hogy nagyon nagy különbség volt az adott korosztályokon belül is, egyéni képességekben nagy a szórás, vannak kiemelkedő és kevésbé kiemelkedő játékosok is.

Adódik a kérdés, melyik korosztályoknál a legkönnyebb változásokat eszközölni, illetve a 20-21 éves játékosoknál késő-e már az alapvető technikai képességeken javítani.

– Ezt nem korosztályra bontanám le, mert mindenkinek más a biológiai érettsége, de úgy gondolom, hogy 10-12 éves kor között lehet a legjobban akár egy ilyen rövid képzéssel is nagy változásokat elérni. Ez az úgynevezett aranykor, amikor az egyéni képességek alapjait kell lefektetni. Ugyanakkor idősebb korban is lehet fejleszteni. Ez csak attól függ, hogy az adott egyén mennyire vevő az új vagy a régi dolgok befogadására, illetve mennyi időt áldoz rá. Vannak kivételek, de általánosságban elmondható, hogy befektetett munkával és idővel bármit meg lehet változtatni. Nyilván lépésről lépésre előre lehet fejlődni és változtatni az esetlegesen berögzült szokásokon.

A magyar szakember szerint van különbség a magyar és a svéd utánpótlás között, de ez elsősorban a jégkorongkultúra eltéréseire vezethető vissza. Több gyerekből több ügyes játékos kerül majd ki, de szerinte a fehérvári akadémia korosztályos tehetségei kint is meg tudnák állni a helyüket. Bartalis legközelebb novemberben tart majd egyéni képzéseket a fiatal jégkorongozóknak, akkor is minden korosztálynak vezényel majd tréningeket.