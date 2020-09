Bárhogyan is, de tovább akar jutni a Vidi

Ez már Európa kapuja. A MOL Fehérvár FC egyetlen lépésre van attól, hogy története során harmadszor is bejusson az Európa-liga csoportkörébe. Fiola Attila szerint lehet bármilyen csúnya is a gól, de érjen továbbjutást.

Csütörtökön 20 órakor üres lelátók előtt feszül a Standard Liege együttesének a MOL Fehérvár FC. Az Európa-liga rájátszásában is egy mérkőzésen dől el a továbbjutás, vagyis aki nyer, csoportkörbe jut.

– Támadófelfogású csapat a Standard Liege, amely gyors, kreatív játékosokból áll. Nagyon nehéz mérkőzés vár ránk – jelentette ki a MOL Fehérvár FC válogatott védője, Fiola Attila.

Sporttörténeti tett előtt áll a Vidi, hiszen egyszerre két magyar csapat lehet ott valamely európai kupa csoportkörében. A Ferencváros mellett a piros-kékek is csoportmeccseket vívhatnak, ha túljutnak a belgákon.

– Mi ezzel egyáltalán nem foglalkozunk, persze jó lenne, ha két magyar csapat is ott lenne az európai porondon. Saját magunkra figyelünk, mert rettentő nehéz dolgunk lesz. Mindenképpen szeretnénk bekerülni a csoportkörbe. Véleményem szerint a Standard Liege erősebb csapat, mint a Reims volt az előző körben. Ki is elemeztük a belgák és franciák egymás elleni két felkészülési mérkőzését. Kétszer is mérkőztek egymással, egyszer 3-0-ra, majd 1-0-ra nyert a Liege – mondta Fiola, aki Hangya Szilveszterrel, Nikolics Nemanjával és Kovácsik Ádámmal egyetemben meghívót kapott a válogatottba is.

A Standard Liege együttese jelenleg negyedik a belga élvonalban, a Jupiler Ligában. Hét forduló alatt négyszer győzött, egyszer kapott ki, s két döntetlent ért el, legutóbb épp az előző fordulóban, a Waregem-mel játszott 2-2-t. Az El-selejtezőben a wales-i Bala Town-t 2-0-ra verték a belgák, legutóbb pedig a szerb Vojvodinát búcsúztatták a hosszabbításban elért 2-1-es győzelemmel.

– Csapatszinten nagyon erősek, rendkívül gyors játékosaik vannak a széleken, s középen is nagyon hatékonyak, sokszor lőnek kapura. Az sem lenne rossz, ha túlórázni kellene ellenük, s ha kell, tizenegyesekkel továbbjutni. Mindegy, milyen csúnya góllal, vagy büntetőpárbajjal dől is el a párharc, a lényeg, hogy mi jussunk tovább – fogalmazott Fiola, aki azt is elárulta, hogy most is gyakorolták a tizenegyeseket.

Az El playoff-csatájában még nem, de az esetleges csoportkörös találkozókon biztosan nagy segítségére lenne a Vidinek a portugál utánpótlás-válogatott középpályás, Rúben Pinto. Ugyanis a fehérváriak szerződtették a legutóbb a CSKA Szófiában szereplő, most szabadon igazolhatóként érkezett 28 éves középpályást. Rúben Pinto 12 éves korában került a Benfica utánpótlásába, 59 alkalommal szerepelt a portugál másodosztályban a B csapat tagjaként. A Belenenses-szel az El csoportkörében is szerepelt, hazája utánpótlás-válogatottjában 65-ször játszott, 11 gólt szerzett. A Vidiben a 21-es lesz a mezszáma.